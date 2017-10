Champions League: Heute Bayern gegen Celtic, Spiele der Gruppenphase

Personalnot bei München – ohne Lewandowski, Müller und Ribéry

Jupp Heynckes muss heute Dienstag das Gruppen-Rückspiel bei Celtic Glasgow ohne seinen Top-Torjäger Robert Lewandowski bestreiten. Er fehlt bekanntlich wegen einer Muskelverletzung, die er sich im Meisterschaftsspiel gegen RB Leipzig zugezogen hatte.

Aber was macht Trainer Heynckes im stimmungsvollen Celtic Park, wo der FCB mit einem Auswärtssieg frühzeitig das Achtelfinal-Ticket buchen könnte? Thomas Müller fällt ebenso aus wie Ribéry. In der Not nahm Heynckes sogar A-Jugend-Stürmer Manuel Wintzheimer (18) mit nach Schottland. Auch der zuletzt starke Coman wird vermutlich mit Robben den Angriff bilden.

Angesichts dieser Ausfälle wird Bayern vermutlich in den Wintermonaten die Angriffsreihe verstärken (müssen), um auf europäischer Ebene mit den Spitzenteams mithalten zu können.

Gruppenphase Heute (4. Runde)

Manchester United – Benfica Lissabon

FC Basel -ZSKA Moskau

Celtic Glasgow – Bayern München

Paris St. Germain -Anderlecht

AS Rom -FC Chelsea

Atlético Madrid – Karabach Agdam

Olympiakos Piräus-Barcelona

Sporting Lissabon – Juventus Turin