1.Liga: FC Balzers möchte Herbstdurchgang positiv abschliessen

Drei Punkte gegen Winterthur II angepeilt

Der FC Balzers möchte die Vorrunde positiv abschliessen und strebt gegen Winterthur II, das derzeit auf einem Abstiegsplatz liegt, einen Heimsieg an. Zum Auftakt am 7. August 2016 musste die Frick-Elf eine bitte 4:0-Auswärtsniederlage hinnehmen.

Der Nachwuchs des Profivereins Winterthur ist schon längere Zeit bei Halbzeit einer Meisterschaft nicht mehr so schlecht klassiert wie in dieser Saison. Nach einer Niederlagenserie rutschte Winterthur immer mehr in die untere Tabellenhälfte und ist momentan vier Punkte vor einem Nichtabstiegsplatz entfernt.

Auch der FC Balzers könnte noch gut Punkte gebrauchen, denn mit 18 Punkten kann Trainer Mario Frick nicht zufrieden sein. Deshalb will Balzers im letzten Spiel dieser ersten Phase der Meisterschaft nochmals Gas geben und drei Punkte anpeilen.

1.Liga, Gruppe 3