Der FC Vaduz will in Luzern gewinnen

Zum Abschluss in der Super League noch zwei Siege im Visier

Der FC Vaduz möchte die beiden letzten Spiele in der Super League noch positiv gestalten. Das ist das erklärte Ziel von Trainer Roland Vabrec. Nach dem erfolgreichen Gewinn der Liechtensteiner Cups gegen den Erstligisten USV, sollen nun weitere zwei Siege eingefahren werden. Auch wenn es für Vaduz um nichts mehr geht, so gehört es zur Fussballer-Ehre, jedes Spiel zu gewinnen, meint auch der Vaduzer Chefcoach .

Zudem bietet sich im Rahmen der letzten beiden SL-Spiele sich auf die neue Saison eine Klasse tiefer vorzubereiten. Der FC Vaduz möchte den FC Luzern einmal in einer Saison schlagen, nachdem es in dieser Saison drei Niederlagen abgesetzt hat.

Text des FCV auf der Homepage: „Der FC Vaduz trifft im Rahmen der 35. Runde der Raiffeisen Super League auswärts auf den FC Luzern. Nach der Niederlage in Lugano ist es bittere Gewissheit: nach tollen und spannenden drei Jahren in der Super League muss der FC Vaduz in der neuen Saison den Gang in die Challenge League antreten, denn auch zwei Siege in den letzten beiden Spielen reichen aufgrund des Torverhältnisses nicht aus um den FC Lausanne-Sport einzuholen. Nach dem klaren Sieg im Cup-Finale hat das Team von Cheftrainer Roland Vrabec dennoch ein klares Ziel: Den treuen Rot-Weissen Fans einen gebührenden Abschied im letzten Auswärtsspiel zu bieten.“

Das Spiel: Anpfiff in der Swissporarena Luzern ist am 28.05.2017 um 16.00 Uhr

Die Offiziellen: Geleitet wird das Spiel von Sascha Amhof, assistiert von Stephane De Almeida, Jan Köbeli. Vierter Offizieller ist Vladimir Ovcharov

Laufende Meisterschaft: 09.04.2017 FCV – FCL 0:2, 03.12.2016 FCL –FCV 3:0, 10.08.2016 FCV – FCL 1:3

35. Runde Super League

(Alle Spiele SO, 16:00 Uhr)

Lausanne- Lugano

Luzern – Vaduz

St.Gallen-Sion

Thun-YB Bern

GC -Basel