Vierschanzentournee: Qualispringen in Oberstdorf eben zu Ende gegangen

Platz Name Nation Sprung 1 Sprung 2 Punkte 1 Daniel-Andre Tande NOR 139.0 157.5 2 Kamil Stoch POL 137.5 154.1 3 Stefan Kraft AUT 136.0 151.1 4 Manuel Fettner AUT 136.0 150.3 5 Maciej Kot POL 133.0 146.2 6 Markus Eisenbichler GER 137.0 146.1 7 Stephan Leyhe GER 132.5 145.9 8 Domen Prevc SLO 134.0 145.5 9 Peter Prevc SLO 132.5 144.8 . Michael Hayböck AUT 136.5 144.8 11 Andreas Kofler AUT 132.0 143.8 12 Jakub Janda CZE 132.5 143.0 13 Andreas Wellinger GER 129.5 141.7 14 Richard Freitag GER 130.5 140.5 15 Piotr Zyla POL 128.5 139.3 16 Denis Kornilov RUS 132.0 139.0 17 Daiki Ito JPN 128.0 137.1 18 Vincent Descombes FRA 127.5 136.3 19 Severin Freund GER 126.5 136.1 20 Cene Prevc SLO 133.0 135.7 . Markus Schiffner AUT 129.5 135.7 22 Jurij Tepes SLO 127.0 135.3 23 Andreas Wank GER 128.0 134.4 . Evgeniy Klimov RUS 127.0 134.4 25 Stefan Hula POL 126.0 134.1 26 Andreas Stjernen NOR 126.5 133.0 27 Roman Koudelka CZE 128.0 132.2 28 Dawid Kubacki POL 125.5 130.5 29 Simon Ammann SUI 128.5 129.7 30 Klemens Muranka POL 127.0 128.6