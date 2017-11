Vernetzung von Ideen und Kapital

Startups und Investoren vernetzen sich am

Investor Summit Liechtenstein

Vaduz – Zehn innovative Startups aus Liechtenstein, Deutschland und der Schweiz haben sich am Investor Summit Liechtenstein vor Investoren und Entscheidungsträgern vorgestellt. An der hochkarätigen Veranstaltung hat sich auch der neu gegründete Business Angel Club Liechtenstein präsentiert.

Der Investor Summit Liechtenstein hat am Donnerstag, 2. November 2017 bereits zum sechsten Mal innovative Start-ups und KMU mit hochkarätigen Investoren und Entscheidungsträgern vernetzt. Zehn ausgewählte Start-ups und KMU auf Kapitalsuche präsentierten gestern im voll besetzten SAL in Schaan ihr Geschäftsmodell vor dem Publikum.

Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch freute sich besonders, dass sechs hochkarätige und innovative Startups aus Liechtenstein stammen. Insgesamt mehr als 30 Startups und KMU hatten sich im Vorfeld um einen Auftritt auf der Bühne beworben. Die Jungunternehmer begeisterten das Publikum mit ihrem Tatendrang und ihrem Enthusiasmus. Ihre Ideen reichen von einem Videospiel für Drohnen-Fahrer über ein Franchisingsystem für mobile Velowerkstätten bis zu einer Online-Plattform für Uhrenliebhaber.

Mehr als 200 hochkarätige Investoren und Business Angels aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nahmen am Investor Summit teil und nutzten den persönlichen Austausch mit den Jungunternehmern, um weitere Gespräche für eine Zusammenarbeit aufzugleisen. Die Bandbreite der benötigten Investitionen reicht von rund 100’000 Franken bis zu Beträgen in Millionenhöhe.

Investor aus dem Silicon Valley

Nach der Begrüssung durch Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch standen Keynotes und Podiumsdiskussionen auf dem Programm. Zu den Referenten gehörte unter anderem Alex Fries. Der Bündner Investor gründete im Silicon Valley den Risikokapitalgeber Ecosystems Ventures und legte 2016 einen 40-Millionen-Dollar-Fonds auf. Anfang 2018 soll ein zweiter Fonds von 100 Millionen Dollar folgen. Fries erklärte, warum das Silicon Valley die Geburtsstätte von Technologiefirmen wie Facebook, Google & Co. ist und wie Schweizer und Liechtensteiner Startups mit ihren Produkten und Dienstleistungen den US-Markt erobern können.

Liechtensteiner Fonds und Business Angel Club stellen sich vor

Am Investor Summit Liechtenstein stellte sich erstmals der Business Angels Club Liechtenstein vor. Wenige Tage nach der Gründungsversammlung erklärten die Initianten Thomas Zwiefelhofer, Christian Wolf und Walter Herzog ihre Motivation zur Gründung des Business Angels Club. Die Vereinigung will künftig regelmässige Pitching Events organisieren, um interessante Startups und KMU auf Kapitalsuche kennenzulernen und mit potenziellen Business Angels zu vernetzen.

Die Liechtensteiner Beratungsgesellschaft Red Leafs Tax Advisory präsentierte zusammen mit der Online-Plattform Equity Pitcher zudem einen neuen liechtensteinischen Startup-Fonds vor. Die Initianten wollen den Fonds bis Ende dieses Jahres mit zehn Millionen Franken äufnen.

Workshops, Netzwerke und Apéro

Am Investor Summit Liechtenstein dreht sich alles um die Vernetzung von Ideen und Kapital. Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm mit Workshops, Netzwerk-Plattformen und einem Apéro fanden die Gäste ausreichend Möglichkeiten zum Kennenlernen und Austauschen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten in Zusammenarbeit mit den Partnern btov, Swiss ICT Investor Club, Equity Pitcher und Red Leafs Group eine Reihe von Workshops zu Themen wie Angel Investing, Screening for Ventures, Mitarbeiterbeteiligungsmodelle oder steuerliche Aspekten besuchen. Im Anschluss an den offiziellen Teil präsentierten sich die Startups an einer Tischmesse.

Unter Patronat des Liechtensteiner Investitionsmarkts

Der Investor Summit Liechtenstein fand bereits zum sechsten Mal unter dem Patronat des Vereins Liechtensteiner Investitionsmarkt statt. Der Verein setzt sich für das Unternehmertum ein und fördert Möglichkeiten zur Finanzierung von Start-ups und KMU auf Kapitalsuche und ist Mitinitiant des Business Angels Club. Der Investor Summit Liechtenstein wird von zahlreichen Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und Institutionen unterstützt. Träger der Veranstaltung ist die Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Veranstalter ist die Eventagentur Skunk. (Patrick Stahl)