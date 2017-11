Der FC Vaduz organisiert den Nachwuchs Wintercup 2017

Spielplan Runde 1:

Samstag, 18.11. 12.00 Uhr FC Wil U-20 vs. FC St. Gallen U-21 (IGP Arena Wil)

Samstag, 18.11. 12:30 Uhr FC Rapperswil-Jona 2 vs. Team FC Vaduz 2 (Stadion Grünfeld Jona) Runde 2:

Samstag, 25.11. 11:30 Uhr FC Wil U-20 vs. Team FC Vaduz 2 (IGP Arena Wil)

Samstag, 25.11. 17:00 Uhr FC St. Gallen U-21 vs. FC Rapperswil-Jona 2 (Stadion Gründenmoos St. Gallen) Runde 3:

Samstag, 09.12. 11:00 Uhr FC Rapperswil-Jona 2 vs. FC Wil U-20 (Rheinpark Stadion Vaduz)

Samstag, 09.12. 13:30 Uhr Team FC Vaduz 2 vs. FC St. Gallen U-21 (Rheinpark Stadion Vaduz)