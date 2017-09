LGT feiert ihre langjährigen Mitarbeitenden

Vaduz/ Bei einem Rundgang und anschliessender Feier in der Zimmerei Frommelt in Schaan ehrte die LGT am Dienstagabend 72 Jubilare.



Zufriedene und langjährige Mitarbeitende sind eine entscheidende Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens. Das bestätigte S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein, Chairman LGT, an der gestrigen LGT Jubilarenfeier. «Zusammen haben wir das geschaffen, was wir heute sind», sagte er im Rahmen der Ehrung. «Ich bin stolz, wie sich die LGT dank unseres langfristigen Denkens und unserem starken Zusammenhalt in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat.» Im Namen der Eigentümerfamilie bedankte er sich bei den Jubilaren für ihre langjährige Treue und ihr Engagement.

72 Mitarbeitende für insgesamt 1125 Dienstjahre geehrt

In der zweiten Hälfte dieses Jahres wurden 72 Mitarbeitende für insgesamt 1125 Dienstjahre geehrt. Franz Beck, der seit 1. Dezember 1977 bei der LGT arbeitet, blickte gestern auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. René Kind feierte sein 35. Dienst-jubiläum und weitere fünf Jubilare ihr 30. Tätigkeitsjahr bei der LGT. Für ihr 15-, 20- oder 25-jähriges Jubiläum wurden 28 Mitarbeitende und für ihr 10-jähriges beeindruckende 37 Mitarbeitende geehrt.

Inspirierend nachhaltig

Traditionellerweise fand die Jubilarenfeier in einem alteingesessenen Liechtensteiner Unternehmen statt, dieses Mal bei der Zimmerei Frommelt in Schaan. Die Mitarbeitenden der Zimmerei nahmen die Jubilare mit auf eine Entdeckungsreise durch ihren Betrieb. Eindrücklich zeigten sie, wie sie mit neusten Technologien und regionalen Rohstoffen Brücken, Häuser oder – wie seit kurzem an der Universität Liechtenstein ersichtlich – originelle Solaranlagen bauen.

«Es ist schön zu sehen, dass auch in unserer schnelllebigen Zeit noch mit jahrhundertealten und nachhaltigen Baustoffen wie Holz gearbeitet wird», sagte S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein nach dem Rundgang durch das Unternehmen. «Wie die Zimmerei Frommelt versuchen wir, die LGT in allen Bereichen nachhaltig auszurichten und Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen. Es ist inspirierend zu sehen, wie dies im Holzbau umgesetzt wird und wie verantwortungsbewusst und innovativ der Rohstoff hier eingesetzt wird.» Nach dem Rundgang und der Ehrung liessen die Jubilare den Abend in den Räumen der Zimmerei Frommelt in gemütlicher Runde ausklingen.

72 Jubilare im zweiten Halbjahr 2017

Die LGT Jubilare

LGT Jubilare (in alphabetischer Reihenfolge): Ackermann Gaby, Alber Roland, Alvite Moreira Luz Divina, Beck Franz, Bless Andrea, Bohren Melanie, Böni Thomas, Borer Daniel, Canal René J., Canova Enrico, Cooper Thomas, Doswald Adrian, Dutler Karin,

Feiler Matthias J., Frei Martin, Frommelt Marlies, Gabathuler Simon, Gassner Mario, Giesinger Caroline, Giger Simon, Giger Thomas, Gonzales Marc, Good Karin, Halter Alice, Heitmann Masa, Isler Benjamin, Jenny Evelyne, Kast Peter, Kind René, Kind Stephan, Konrad Marco, Köppel Manuel, Kranz Andrea, Lampert Nicole, Lazzeri Manfred, Lengwiler Patrik, Marxer Daniela, Meier Mirjam, Naumann Alessia, Nigg Christian, Nigg Marisa, Nigg Peter, Oberhofer Jasmin, Oehry Martin, Parsur-Norki Norzin, Pesl Thomas, Pfiffner Regula, Puopolo Coimbra Felicia, Riley Esther, Ritter Nicole, Rothmund Claudio, Rupf Irene, Schierscher Rouven, Schlageter Anouk, Schlegel Christian, Schraner Stephan, Schreiner Monika, Siegmund Michael, Silano Diana, Spag-nuolo Leonardo, Stähli Isabelle, Stocker Hubert, Tan Hoat, Thöny Tristan, Vogt Angelika, Vogt Sarah, Walser Andreas, Wied-mann Jens, Wildi Patrizia, Willi Michael, Willi Roland, Zuberbühler Fredy U.

LGT in Kürze

LGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 80 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 30.06.2017 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 181.0 Milliarden (USD 188.9 Milliarden) für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger. LGT beschäftigt über 3000 Mitarbeitende an mehr als 20 Standorten in Europa, Amerika, Asien und dem Mittleren Osten. www.lgt.com