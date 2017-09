Fünf junge Liechtensteiner an den WorldSkills in Abu Dhabi

Verabschiedung der fünf Teilnehmer/Innen durch Bildungsministerin Gantenbein

Im Beisein von Bildungsministerin Dominique Gantenbein sind heute die fünf jungen Liechtensteiner Teilnehmer für die WorldSkills in Abu Dhabi in feierlichem Rahmen verabschiedet worden. Die Regierungsrätin wünschte den Teilnehmern bei den Berufsweltmeisterschaften alles Gute und viel Erfolg.

Stefan Sohler, der offizielle Delegierte von WorldSkills Liechtenstein gab seiner Freude Ausdruck auch dieses Jahr wieder eine so tolle Mannschaft führen zu dürfen. Er sagte, dass sich die fünf Teilnehmer in den letzten Monaten hervorragend entwickelt hätten. «Ich freue mich, dass ich mich gemeinsam mit so einem Team der Herausforderungen in Abu Dhabis stellen darf», ergänzte Sohler. Total haben sich weltweit mehr als 100 000 junge Berufsleute für die WorldSkills beworben, 1300 sind zugelassen worden. «Somit seid ihr jetzt schon im Finale und dürft im Oktober um die begehrten Medaillen kämpfen», sagte der FL-Delegierte Sohler weiter. Die Berufsweltmeisterschaften gehen vom 14. bis 19. Oktober in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten über die Bühne.