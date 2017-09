Der FC Vaduz will Wiedergutmachung und drei Punkte

FC Vaduz: Heute zählt in

Wohlen nur ein Sieg

Nach der desolaten Leistung gegen den FC Rapperswil/Jona (2:2), die viel Kritik für Mannschaft und Trainer nach sich zog, ist der FC Vaduz heute Abend beim Schlusslicht Wohlen auf Wiedergutmachungs-Tour. Denn gegen den Tabellenletzten kann sich das Team des FC Vaduz nicht nochmals eine „Pleite“ leisten, will es nicht den allerletzten Kredit beim Publikum, Trainer und Vereinsleitung verspielen.

Entsprechend motiviert sind Trainer und hoffentlich auch Mannschaft, wenn es heute ab 20 Uhr gegen den FC Wohlen geht. Der deutsche FCV-Trainer Roland Vabrec erwartet einen ebenso hoch motivierten Gegner. „Wohlen wird alles versuchen, mindestens einen Punkt gegen uns zu ergattern, um nach fast nur Pleiten endlich ein Erfolgserlebnis zu haben.“

Es wird allgemein ein äusserst kampfbetontes Spiel erwartet, bei dem beide Teams viel zu verlieren haben. Wenn der FC Vaduz in der Chancenauswertung nicht so fährlässig umspringt wie in den meisten der bisherigen Spielen, so liegt ein Dreier durchaus drin. Nicht dabei beim FC Vaduz sind Siegrist (Zeigefinger-Fraktur) und Brunner. Mathys und Pfründer sind nach ihren Verletzungen nun in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt, können aber nach den Worten von Vabrec heute noch nicht eingesetzt werden. Fraglich ist zudem Devic, dafür ist Muntwiler wieder mit an Bord. Vor der Auflösung steht der Vertrag mit Gubari Sherko, der sich laut Meldung einer längeren Reha unterziehen muss. Bisher war er noch gar nicht in den Trainingsbetrieb beim FCV eingebunden.

Ergebnisse 8. Runde

FC Chiasso-FC Aarau 1:0

Neuchâtel Xamax FCS-Servette FC 3:2

FC Rapperswil-Jona-FC Wil 0:0

Do 21.09.17 / 20:00 Uhr

FC Schaffhausen-FC Winterthur

FC Wohlen-FC Vaduz

Tabelle