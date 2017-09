Der FC Buchs kassiert erste Niederlage in Winkeln

2.Liga Inter: Trainer Clemente:



„Wir waren zu wenig kreativ“

Der FC Buchs kassierte als Neuling und bisheriger Tabellenleader in der 2. Liga Interregional die erste Saison-Niederlage. Mit 1:0 ging Winkeln als glücklicher Sieger vom Platz, ein Resultat, das dem Gastgeber eher schmeichelt.

Denn der FC Buchs war die spielbestimmende und technisch überlegene Mannschaft, agierte aber im Gegensatz zu den Auftaktspielen, die sie alle erfolgreich gestalteten, wie Spielertrainer Cecco Clemente nach dem Spiel sagte „zu wenig kreativ“. Winkeln war effizient und nützte den einzigen Fehler, der durch eine misslungene Rückgabe zustande kam, gnadenlos aus und erzielte durch Roger Kobler noch vor der Halbzeitpause das mehr als schmeichelhafte 1:0.

Buchs rannte praktisch das gesamte Spiel pausenlos an, fand aber gegen die massierte Winkler Abwehr keine Lücke, um durch zu stossen. Oft hätte ein Doppelpass, oder ein Pass in die Tiefe schon genügt, um das Spiel zu kippen. Die Werdenberger bemühten sich redlich gegen das Bollwerk aufzukommen, aber es fehlte an diesem Tag auch das nötige Quentchen Glück. Das kann im nächsten Spiel schon wieder ganz anders ausschauen.

Telegramm:

Sportanlage: Gründenmoos, St. Gallen

Zuschauer: 200

FC Buchs: Caluori, Solinger, Ventura , Kalberer, Andrade, Rohrer Raphael, Gadient, Schlegel, Andrade Helmar, Giger, Rohrer Kevin.

E rgänzungsspieler: Tinner Daniel, Nuhija, Tinner Stefan, Hanselmann, Amzi.

Trainer: Cecco Clemente, Andreas Hofer

Tor: 39.min. 1:0 Roger Kobler

Bemerkungen: FC Buchs mit einigen verletzten Stammspielern, darunter auch Spielertrainer Clemente; 4 gelbe Karten für Winkeln, 1 gelbe Karte für Buchs.

Zweite Liga interregional - Gruppe 6 (Resultate)

Chur –Schaffhausen II 3:3

Frauenfeld – Linth 1:4

Kreuzlingen – Uzwil 1:0

Winkeln – Buchs 1:0

Einsiedeln-Bazenheid verschoben

Sonntag, 3.9.2017

14:30 Freienbach-Wil 2 15 00 Dübendorf –Rüti