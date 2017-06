SpeedCom AG, Schaan expandiert

SpeedCom AG mit erweiterter Geschäftsleitung

Die SpeedCom AG bildet rückwirkend per 1. Juni 2017 eine neue Geschäftsleitung, die sich in verschiedene Aufgaben und Verantwortungsbereiche aufteilt. Das Liechtensteiner Unternehmen, welches in den letzten Jahren stark expandierte, stellt so die Weichen für die weitere Unternehmensentwicklung. Andreas Kollmann bleibt alleiniger Geschäftsführer.

Die SpeedCom AG, gegründet 1998, verzeichnet seit Jahren in sämtlichen Geschäftsbereichen ein stetiges Wachstum und zählt mittlerweile zu den führenden Unternehmen in Liechtenstein – speziell in den Bereichen Telekommunikation und Informatik. Mit der Übernahme der Firma Newsnet im Februar 2016 wurde zusätzlich der Bereich Datacenter mit Services rund um Hosting, Housing und Internet stark erweitert. Um die Weichen für das weitere Wachstum zu stellen, erweitert die SpeedCom rückwirkend per 1. Juni 2017 die bestehende Geschäftsleitung. Neben den bisherigen Mitgliedern Andreas Kollmann und Urs Frick werden Harald Rüdisser, Thomas Schurti und Bruno Schwendener die Fach-, Führungs- und Unternehmensverantwortung in der erweiterten Geschäftsleitung mittragen.

Mit der erweiterten Geschäftsleitung erhält SpeedCom eine breiter abgestützte Organisation. Aufgaben und Verantwortungsbereiche sind klar definiert. „Die neuen Bereichsleiter haben unser vollstes Vertrauen. Es sind allesamt langjährige Mitarbeiter, die unser Unternehmen von Grund auf kennen“, erklären Andreas Kollmann und Urs Frick.

Erfahrenes Führungsteam

Die neuen Bereichsleiter sind bereits mehrere Jahre bei SpeedCom beschäftigt. Thomas Schurti trat im Januar 2000 in das Unternehmen ein und leitet neu den Bereich Telekommunikation. Auch Harald Rüdisser, Bereichsleiter Informatik und Bruno Schwendener, Bereichsleiter DC (Datacenter) sind seit über 8 Jahren bei SpeedCom tätig. Die Weiterentwicklung und Steuerung der einzelnen Verantwortungsbereiche gehören mit zu den Aufgaben der neuen Bereichsleiter. „Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt wichtig ist, um unseren Erfolgskurs auch in Zukunft fortsetzen zu können und um den vielfältigen Herausforderungen des Unternehmenswachstums gerecht zu werden“, erklärt Andreas Kollmann.

Die SpeedCom (Schweiz) AG, mit Sitz in Buchs, wird weiterhin von Rolf Pfeiffer als Geschäftsführer geleitet und profitiert ebenfalls von der Neuausrichtung der SpeedCom.

Mitglieder der neuen erweiterten Geschäftsleitung:

Andreas Kollmann, Inhaber und CEO, CFO

Urs Frick, Inhaber und CTO

Harald Rüdisser, Bereichsleiter IT – Wirtschaftsinformatiker BSc BIS

Thomas Schurti, Bereichsleiter TT – Eidg. Dipl. Unternehmens Informatiker HF

Bruno Schwendener, Bereichsleiter DC – Eidg. Dipl. Techniker HF Informatik, Executive MBA-FH

Rolf Pfeiffer, CEO SpeedCom (Schweiz) AG, Eidg. Dipl. Betriebswirtschafter des Gewerbes

Allgemeine Informationen:

Branche: Telekommunikation, Informatik, Datencenter-Dienste

Standorte: Schaan, Ruggell und Buchs (SpeedCom (Schweiz) AG)

Standorte Datacenter: Schaan und Ruggell

Mitarbeiter: 28

Lehrlinge: 4 (IT Systemtechniker und Telematiker)

Mitgliedschaften: Mitglied Wirtschaftskammer FL www.wirtschaftskammer.li ,100pro www.100pro.li , IG Schaan www.igschaan.li , IKT www.ikt.li , ProIT www.pro-it.li

Kontaktdaten:

SpeedCom AG – www.speedcom.li – info@speedcom.li – LinkedIn – XING – Facebook