Deutsche Tennishoffnung Zverev chancenlos

gegen den Schweizer



Die deutsche Tennishoffnung Alexander Zverev stiess im Finale in Halle deutlich an seine Grenzen und ging gegen Rekordsieger Roger Federer 1:6, 3:6 unter. Im letzten Jahr noch hatte der gebürtige Hamburger den am Knie verleiten Schweizer noch im Halbfinale von Halle bezwungen, ehe er im Endspiel Florian Meyer unterlegen war. Diesmal war der 20jährige Zverev völlig chancenlos.