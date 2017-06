Europa-League: Vaduz gegen Bala Town FC aus Wales

Der FC Vaduz trifft auf Dritten der walisischen Premier League

Die heutige Auslosung in Nyon hat ergeben, dass der FC Vaduz die 1. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2017/18 gegen den walisischen Vertreter Bala Town FC bestreiten wird. Das Hinspiel findet am Donnerstag, 29. Juni 2017 in Rhyl/Wales statt, gefolgt vom Rückspiel am Donnerstag, 6. Juli 2017 in Vaduz. Der Gegner ist bei uns unbekannt.

Bala Town FC – auch genannt „The Lakesiders“ – spielt in der League of Wales und beendete die letzte Saison auf dem 3. Tabellenplatz, welcher für die Teilnahme zur UEFA Europa League Qualifikation berechtigte. Das erfahrene Team von Cheftrainer Colin Caton (Durchschnittsalter 29 Jahre) wird das Hinspiel gegen den FC Vaduz nicht im Heimstadion Maes Tegid, sondern im Rhyl’s Belle Vue Stadium austragen. Der Gewinner trifft in der 2. Runde auf den Sieger der Begegnung Odds BK (Norwegen) vs. Ballymena United FC (Nordirland).

Informationen zum Ticketing

Saisonkarten: Besitzer der Saisonkarte 2017/18 können das Rückspiel am 6. Juli 2017 kostenlos besuchen – Preise Haupttribüne (Sektor 1/nummeriert): Erwachsene ab 21 Jahre CHF 25.00, Jugendliche 11-20 Jahre CHF 15.00, Kinder 0-10 Jahre kostenlos (jedoch Ticketpflicht) – Preise Nordtribüne (Sektor 4/freie Sitzwahl): Erwachsene ab 21 Jahre CHF 15.00, Jugendliche 11-20 Jahre CHF 10.00, Kinder 0-10 Jahre kostenlos (jedoch Ticketpflicht) – Die Südtribüne (Sektor 2) bleibt geschlossen! –

Bala Town FC Supporters: Stand Number 3 (Sektor 3), Ticket Prices CHF 25.00 for adults, CHF 15.00 for youth, kids under 10 years are free (ticket obligation).