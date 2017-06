Ehemalige FL-Olympioniken gründen einen Verein

Vereinsgründung Liechtenstein Olympians Association «Once an Olympian – always an Olympian!»

Fünf ehemalige Olympioniken gründen die Liechtenstein Olympians Association – die Vereinigung für ehemalige und aktive Liechtensteiner Olympioniken. Die Mitgliedschaft kann man sich einzig durch seine Selektion für Olympische Spiele „verdienen“. Etwas wovon ganz viele träumen und nur wenige erreichen.

Im Januar 2017 wurde zum ersten Mal eine Veranstaltung für Liechtensteins Olympioniken – die Nacht unter Olympioniken – durchgeführt. Die grosse Resonanz und der freundschaftliche Austausch haben die Beteiligten motiviert, einen Verein für Liechtensteins Olympioniken zu gründen.

Die Olympioniken wollen durch ihren Verein die Olympischen Werte Leistung, Freundschaft und Respekt sowie eine sportlichen Lebensstil vermitteln. Ausserdem bezweckt der Verein die Kommunikation und Kontaktpflege unter den Vereinsmitgliedern und bietet eine Möglichkeit zum gegenseitigen Informationsaustausch, zur Beziehungspflege, zum gemeinsamen Erlebnis sowie die Verbindung zum gesamten olympischen Netzwerk. Zudem organisiert die Liechtenstein Olympians Association Anlässe und Zusammenkünfte für die Liechtensteiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Olympischen Spielen, wenn möglich in Verbindung mit einem sportlichen Event.

Die Vorstandsmitglieder werden nun die kommenden Wochen nutzen, um die Vereinsstrukturen und das Vereinsangebot aufzubauen sowie Aktivitäten zu planen. Im August werden alle Olympioniken im Detail über den neuen Verein und die Möglichkeit zum Beitritt informiert.

Die Liechtenstein Olympians Association will auch Teil des weltweiten Netzes ehemaliger Olympiateilnehmer und Olympiateilnehmerinnen («World Olympians Association») werden. Ein Anschluss soll in den kommenden Wochen erfolgen.

Gründungsmitglieder

Name Sportart Olympische Spiele Yvonne Ritter-Elkuch Rad Strasse 1988 Seoul 1992 Barcelona Jessica Briker Ski Alpin 2006 Turin Magnus Büchel Judo 1984 Los Angeles 1988 Seoul Wolfgang Ender Ski Alpin 1964 Innsbruck 1968 Grenoble Johannes Wohlwend Judo 1984 Los Angeles 1988 Seoul

Wer kann Liechtenstein Olympian werden?

Athletinnen und Athleten, die für Liechtenstein an Olympischen Spielen und Paralympics teilgenommen haben sowie Athletinnen und Athleten, welche in Liechtenstein wohnhaft sind und für andere Nationen an Olympischen Spielen und Paralympics teilgenommen haben.

Kontakt

Yvonne Ritter-Elkuch, Präsidentin Liechtenstein Olympians Association

+423 777 99 72

yvonneritterelkuch@gmail.com

Beat Wachter, Geschäftsführer LOC

+423 791 27 60

beat.wachter@olympic.li