Zweite Liga: Derby-Knüller FC Buchs- FC Vaduz im Zeichen des Aufstiegs

Der FC Buchs kann Weichen für den Aufstieg schaffen/Kann Vaduz noch Profis einsetzen?

Der FC Buchs mit Trainer Cecco Clemente steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Liga Interregio. Allerdings stehen den Werdenbergern noch die eine oder andere harte Prüfung ins Haus. So zum Beispiel an diesem Samstag im Heimspiel mit dem FC Vaduz der Derby-Knüller schlechthin. In Vaduz spielte das Team um Spielertrainer Cecco Clemente 3:3. Damals erzielten aber die Profis Turkes (der im FL-Cupfinale am Mittwoch, 24.Mai 2017 im Sportpark mit der Super League gegen Erstligist USV drei Tore schoss) und Ceccini die Treffer für den FCV.

Es könnte durchaus sein, dass der FC Vaduz gegen Buchs erneut Profis einsetzt, fragt sich aufgrund des Reglements nur, welche noch eingesetzt werden dürfen?

Der FC Vaduz ist mit 23 Punkten Tabellen-Drittletzter und liegt neun Punkte vom Abstiegsplatz, den Schluein/Ilanz innehat, entfernt. Ilanz hat noch ein Spiel mehr auszutragen. Das heisst: die Zweier des FC Vaduz sind noch nicht definitiv gerettet, aber neun Punkte ist ein beruhigendes Polster. Man kann also schon fast sagen: sie sind durch!

So wird das Derby, das in den letzten Jahren fast immer spektakulär ablief, zum Mittelunkt der drittletzten 2.Liga-Runde werden.

Pikant: Der einzige Gegner um den Aufstieg, der FC Weesen, spielt gegen den FC Ruggell, die zweite Liechtensteiner Mannschaft. Ruggell könnte Buchs also Schützenhilfe leisten.

FC Vaduz spielt noch gegen: FC Buchs spielt noch gegen: FC Weesen spielt noch gegen :

3.6. FC Widnau (H) Bad Ragaz (A) Altstätten (H)

8/10.6. Rapperswil/Jona (A) Ruggell (H) Au/Berneck (A)

Zweite Liga - Gruppe 1

FC Widnau -FC Montlingen 1:0

Sa 27.05.2017

16:00 FC Buchs 1- FC Vaduz 2

17:00 FC Au-Berneck 05 1- FC Bad Ragaz 1

17:30 FC Weesen 1- FC Ruggell 1

So 28.05.2017

14:30 FC Altstätten 1- FC Mels 1

16:00 FC Rapperswil-Jona 2- US Schluein Ilanz 1