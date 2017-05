James-Bond-Star Roger Moore ist heute gestorben

Trauer in Hollywood: Mit seiner Rolle als James Bond in den 1970er und 1980er Jahren erreichte Roger Moore ( ✝ 89) weltweit den Höhepunkt seiner Karriere. Nun die traurige Nachricht: Der britische Schauspieler starb heute im Alter von 89 Jahren .

Das bestätigten die drei Kinder des Verstorbenen vor wenigen Minuten via Twitter. In einem emotionalen Schreiben heißt es: „Schweren Herzens müssen wir den Tod unseres Vaters bekanntgeben, der heute den kurzen, aber harten Kampf gegen den Krebs verloren hat.“ Seine letzten Tage habe der Brite im Kreise seiner Liebsten demnach in der Schweiz verbracht.

In ihrer Erklärung ehrt die Familie vor allem das Lebenswerk ihres Angehörigen und bedankt sich bei allen Fans.

