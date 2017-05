Erste Liga: FC Balzers mit Sieg zum Abschluss

In einem hart umkämpften letzten Meisterschaftsspiel, das nur auf eine Verbesserung in der Tabelle ausgerichtet war, war der FC Balzers am Ende das bessere Team.

Die Mannschaft machte dem scheidenden Trainer Mario Frick, der doch auf eine insgesamt erfolgreiche Zeit beim FC Balzers zurückblicken darf, ein schönes Abschiedsgeschenk.

Aufsteiger Red Star klassierte sich am Ende auf Rang acht, während sich der FC Balzers auf den elften Rang vorgearbeitet hat. Die Frühjahrsrunde konnte Trainer Mario Frick mit seinem Team mit zwei Siegen beenden.

Telegramm

Sportanlage: Allmend Brunau, Zürich

Zuschauer: 150

FC Balzers: Majer, Yildiz (85.Pavicic), Foser, Rechsteiner, Sele, Hermann, Meier (65.Dietrich), Gubser, Erne, Domuzeti, Deplazes (84.Alder).

Ergänzungsspieler: Hobi, Pavicic, Dietrich, Alder.

Trainer: Mario Frick, Dunjic Branko.

Tore: 21. 0:1 Deplazes, 33.min. 1:1 Durand, 37. 1:2 Domuzeti, 66. 2:1 Fabbricatore, 74. 2:3 Domuzeti.

Karten: 3 x gelbe Karte für Red Star, keine Karte für FCB