Finanzen: Soviel verdienten die Skistars 2016/17

Shiffrin und Hirscher Spitzenreiter – Tina Weirather Rang 14 mit CHF 158.700

Die alpine Ski-Saison ist in Aspen am Sonntag zu Ende gegangen. Viele Fans fragen sich, wie viel die Ski-Stars in einer Saison eigentlich so verdienen. Die Antwort liefert das offizielle Preigeld-Ranking des Int. Skiverbandes (FIS). Die Gagen, Preisgelder, Prämien, usw. sind kein Vergleich zum Beispiel mit einem englischen, deutschen oder italienischen Fussball-Spitzenverdiener. Deren Einkommen sind teils zehn Mal höher anzusetzen.

Trotzdem ist das Einkommen der Spitzenverdiener im Skisport auch nicht schlecht. Ganz vorne rangieren die beiden Gesamtweltcupsieger Mikaela Shiffrin (USA) und Marcel Hirscher (Österreich). Das junge US-Girl cashte mit 597.692 Schweizerfranken sogar noch etwas mehr ab als der sechsfache Gesamtweltcupsieger aus Annaberg und liegt auf Rang eins.

Auffällig ist auch, dass in den Top 20 mehr Frauen als Männer vertreten sind – ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung im Ski-Weltcup.

Tina Weirather ist mit 158.700 Franken auf Platz 14 und bei den Damen auf Platz 8. Lara Gut, die nur etwa die Hälfte der Saison fuhr und verletzungsbedingt pausieren musste, holte sich mit CHF 310.418 fast das Doppelte der Gagen im Vergleich zu Tina Weirather.

Shiffrin und Hirscher die Meisterverdienenden

Mikaela Shiffrin (USA) CHF 597.692 Marcel Hirscher (AUT) CHF 528.879 Ilka Stuhec (SLO) CHF 414.314 Lara Gut (SUI) CHF 310.418 Henrik Kristoffersen (NOR) CHF 294.722 Kjetil Jansrud (NOR) CHF 283.447 Sofia Goggia (ITA) CHF 281.211 Alexis Pinturault (FRA) CHF 257.735 Tessa Worley (FRA) CHF 230.673 Federica Brignone (ITA) CHF 220.965

ferner: