Biathlon: Starke Norweger und Franzosen – Deutsche platt

J.T. Bö gewinnt Massenstart in Antholz Starke Franzosen

Das letzte Rennen vor der WM vom 9.-19. Februar 2017 im österreichischen Hochfilzen, zeigten die 30 besten Biathleten der Gegenwart in Antholz auf 1600 m Meereshöhe, was in ihnen steckt. Insgesamt sind sie in drei Disziplinen im wunderschönen Wintersportort Antholz 42 km gelaufen, was ihnen alles abverlangte. Dabei zeigten sich vor allem die Franzosen und Norweger sehr stark.

Ohne Schiessfehler gewann der Norweger Johannes Thinges Bö das Massenstartrennen vor dem starken Franzosen Fillon Mallet, der mit einem Schiessfehler nur 3,7 Sekunden auf Platz zwei kam. Dritter wurde der Russe Anton Schipulin, der mit einem Fehler 21,7 Sekunden auf die Siegerzeit verlor.

Hingegen haben die deutschen Biathlon-Herren beim letzten Rennen vor der WM das Podium verpasst. Beim Massenstart in Antholz landeten Simon Schempp (7. Rang) und Erik Lesser (8. Rang) aber immerhin in den Top Ten. Für Lesser war noch mehr drin. An den Vortagen glänzten die Deutschen umso mehr und zeigten sowohl bei den Damen als auch bei den Herren hervorragende Ergebnisse. Sie waren einfach platt.

Außerordentlicher Kongress am 8. Februar

Bekannt wurde am Rande des Rennens, dass der Weltverband IBU dem Athleten-Antrag auf einen ausserordentlichen Kongress wegen der Doping-Problematik stattgegeben hat. Das Treffen soll am 8. Februar in Hochfilzen stattfinden. Fourcade, Lesser und auch Weltcup-Rekordhalter Ole-Einar Björndalen (Norwegen) begrüßten die Entscheidung.

Weltcup, Antholz (ITA): 15 km, Massenstart, Herren Alle Rangierungen