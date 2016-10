OLMA: Samstag, 15. Oktober 2016: Festumzug des Ehrengastes Fürstentum Liechtenstein

Mit einem farbenfrohen Umzug durch die St. Galler Innenstadt zeigt unser Nachbarland Liechtenstein, wie viel Grossartiges es zu bieten hat. Über 1000 Mitwirkende aus dem Fürstentum bringen dem Publikum die Traditionen und Bräuche, die Kultur und die Wirtschaft näher. Harmonie- und Guggenmusiken, Theater und Operetten, Weinbau und Industrie, der Schweizer Verein in Liechtenstein und viele mehr sind mit dabei. Der Umzug startet am Samstag, 15. Oktober 2016, um 10 Uhr an der Kreuzung Vadianstrasse-Kornhausstrasse.

Das Motto des Auftritts lautet «hoi metanand» und ist der typische Gruss der Liechtensteiner, wenn sie auf mehr als eine Person treffen. Der allgemeine Gruss in die Runde drückt Offenheit und Nähe aus. Genau das will auch der Auftritt Liechtensteins an der OLMA vermitteln. Das Motto macht auf sympathische Weise neugierig auf das Gastland. Dabei sollen auch die gutnachbarschaftlichen Beziehungen und die verlässliche Partnerschaft zwischen Liechtenstein und der Schweiz gepflegt werden. Die geografische, kulturelle und wirtschaftliche Nähe werden in den Mittelpunkt gestellt. Am Festumzug mit über 1000 Teilnehmenden aus Liechtenstein sind Tiere, Umzugsgruppen, fantasievolle Wagen und musikalische Darbietungen zu sehen.

Festakt in der Arena: Akrobatik, Tanz und Musik

Am Nachmittag findet um 14 Uhr in der Arena der Festakt mit Musik, Luftakrobatik, Baggerballett und Modellfliegern statt. Doch nicht nur Tanz und Musik sind Bestandteile der Show, auch die Liechtensteiner Wirtschaft und bekannte Persönlichkeiten aus dem Fürstentum stellen sich vor. Der Festakt ist eine der vielen besonderen Gelegenheiten, um das Fürstentum Liechtenstein gemeinsam mit Familie und Freunden hautnah und ganz persönlich zu erleben. Auch die Grussbotschaften der St. Galler und der Liechtensteiner Regierung fehlen natürlich nicht.

Start an der Vadianstrasse

Der Umzug startet um 10.00 Uhr an der Kreuzung Kornhausstrasse/ Vadianstrasse und nimmt folgende Route: Vadianstrasse – Multergasse – Marktgasse – Bohl – Museumstrasse – OLMA-Messegelände.