Poolbillard: Alle jagen Pomberger

An diesem Wochenende Landesmeisterschaften im Poolbillard

An diesem Wochenende starten die Landesmeisterschaften im Poolbillard. Im vorigen Jahr gewann Patrick Pomberger alle vier Disziplinen.

Zum 13. Mal holte sich im vergangenen Jahr der Schaaner Patrick Pomberger den Landesmeistertitel. Ab heute wird er versuchen, das Kunststück zu wiederholen, sich in allen vier Disziplinen die Goldmedaille zu sichern. Er gilt nicht zuletzt deshalb auch in dieser Saison als Favorit. Es dürfte aber spannender werden, denn Pomberger ist in der Mannschaftsmeisterschaft in dieser Saison nicht mehr regelmässig im Einsatz.

Bundesliga-Akteure als Jäger

Neben Michael Biedermann, Roger Bruderer, Steve Heeb und Sathaphon Sophaku, die alle vier in der österreichischen Bundesliga aktiv sind, gehören auch Fabian Schierscher und Martin Heeb zu den heissesten Anwärter auf Medaillen. Auch Oliver Müller konnte sich in den vergangenen Jahren schon eine Medaille sichern.

8- und 9-Ball in Triesen

Heute, Samstag (8-Ball), und am Sonntag (9-Ball) finden die ersten beiden Bewerbe statt. Jeweils ab 11 Uhr beginnen die Turniere. Der austragende Billardverband (BVFL) freut sich über zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer.

Der zweite Teil der Landesmeisterschaften finden am nächsten Wochenende in Schaan statt. Hier stehen die Disziplinen 14/1 endlos und 10-Ball auf dem Programm.