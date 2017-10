Zu Besuch bei der Optics Balzers AG

Vaduz – Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch besuchte am Mittwochnachmittag, 19. Oktober die Optics Balzers AG an ihrem Standort in Balzers.

CEO der Optics Balzers AG, Alex Vogt und Verwaltungsrat Werner Vogt, stellten ihr Unternehmen vor, welches sich auf die Entwicklung und Herstellung von beschichteten optischen Komponenten und Baugruppen spezialisiert hat.

Nach einer Präsentation rund ums Unternehmen, nutzte Alex Vogt die Gelegenheit, um dem Regierungschef-Stellvertreter aufzuzeigen, vor welchen Herausforderungen das Unternehmen derzeit steht und wie das Unternehmen diesen begegnet. Daniel Risch zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der Anwendungsgebiete in denen die Lösungen der Optics Balzers AG eingesetzt werden. (Magdalena Hilbe)