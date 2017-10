WorldSkill: Liechtenstein hat einen Weltmeister

Grossartige Leistung des Triesenbergers Raffael Beck in Abu Dhabi

Raffael Beck aus Triesenberg gewinnt an den WorldSkills 2017 in Abu Dhabi im Beruf Stuckateur und Trockenbauer die Goldmedaille. Eine grossartige Leistung, die begleitet war von starken Emotionen und frenetischem Jubel. Aber auch weitere Teammitglieder von WorldSkills Liechtenstein durften Erfolg feiern. Riccardo Somma und Nathalie Egger wurden mit Leistungsdiplome für ihre sehr gute Arbeit an den Wettbewerben ausgezeichnet. Im Länderranking erreichte Liechtenstein den 57 gewerteten Ländern ausgezeichneten 14. Rang direkt vor Japan. Siegernation ist einmal mehr Korea vor China und der Schweiz.

Spannende Schlussfeier

Die Schlussfeier der WorldSkills in der „du Arena“, wo schon die Eröffnungsfeier zelebriert wurde, startete um 19.30 Uhr Ortszeit. Die liechtensteinische Delegation harrte und fieberte gemeinsam den Momenten entgegen, als die Berufsgruppen mit Liechtensteiner Beteiligung aufgerufen wurden. Jeweils wurden die drei Erstplatzierten auf die Bühne gerufen, wo dann verkündet wurde, wer mit Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet wird. Die Delegationsmitglieder und angereisten Verwandte der zitterten förmlich, als wieder einer ihrer Berufe an die Reihe kam. Beim Beruf Stuckateur und Trockenbauer war es dann soweit. Raffael Beck aus Triesenberg wurde auf die Bühne gerufen. Eine Medaille war ihm also schon einmal sicher. Dann der spannende Moment:

Gold! Raffael Beck ist Weltmeister!

Was für eine grosse Bestätigung für seine Arbeit und seine monatelangen Anstrengungen. Jubel und Tränen auch bei seinen Eltern August und Simona Beck. Ebenfalls völlig aus dem Häuschen war Lukas, der Bruder von Raffael. Er holte an den letzten WorldSkills vor zwei Jahren in Brasilien die Goldmedaille. Dass sein Bruder diesem Druck standgehalten hat, machte ihn stolz und er konnte es nicht abwarten, einen jüngeren Bruder in die Arme zu schliessen. Ein sehr emotionaler Moment für alle. Damit kehrt Liechtenstein auch in diesem Jahr wieder mit einer Goldmedaille zurück.

Leistungsdiplome und Enttäuschungen

Die Leistungsdichte in Abu Dhabi war sehr gross. Viele Nationen, insbesondere Brasilien, Russland und China hatten ganz offensichtlich noch deutlich mehr als in der Vergangenheit in die Vorbereitungen investiert. Entsprechend hoch war das Niveau der Konkurrenz in allen Berufen. Die Liechtensteiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten aber ihr Potential abrufen und dürfen ebenfalls sehr stolz auf ihre Leistung sein. Riccardo Somma und Nathalie Egger mit Leistungsdiplomen ausgezeichnet, was den Mannschaftserfolg gesamthaft betrachtet einmal mehr ausserordentlich für unser Land macht. Enttäuschung machte sich aber leider bei Deborah Bärtsch und Michael Sprecher breit. Trotz des grossen Fleisses und des entsprechenden Engagements gingen sie leider aus Medaillensicht leer aus. So mischten sich am Schlussabend die positiven und etwas schwierigeren Emotionen, wobei man gerade dabei spüren konnte, wie sehr das Team miteinander feiert aber auch leidet. Was allen bleibt, ist eine unglaubliche Erfahrung, die für das ganze Leben gilt. Ausnahmslos alle, das zeigen die Erfahrungen, werden positiv auf die Vorbereitungen und die intensive Zeit in Abu Dhabi zurückblicken.

Stefan Sohler, der Offizielle Delegierte von WorldSkills Liechtenstein, fasst die Wettbewerbszeit und das Abschneiden der Teilnehmenden wie folgt zusammen: „Die vier Weltmeistertage in Abu Dhabi stellten für die Teilnehmenden und Experten extreme Herausforderung dar. Nicht nur, die klimatischen Bedingungen, sondern vor allem der Leistungsdruck, welcher von den ganz grossen Nationen ausgeht. In diesem Umfeld muss sich jeder zuerst zurecht finden. Ich bin stolz auf die Leistung die unsere fünf WorldSkills-Champions erbracht haben. Ebenso stolz sind wir auf die Leistung aller Experten. Auch als erfahrener „WorldSkiller“ habe ich noch nie so einen umkämpften und harten Wettkampf um die Spitzenplätze gesehen“.

Albert Vidal Award

Neben den Medaillen für die besten Leistungen verleiht WorldSkills International auch den nach seinem Gründer benannten Albert Vidal Award. Damit wird der Kandidat bzw. die Kandidatin ausgezeichnet, die unter den über 1‘250 Teilnehmenden die höchste Punktezahl erreichen konnte. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Biao Song aus China.

Grosser Empfang in Ruggell

Am Dienstag, 24. Oktober 2017, wird unser Nationalteam WorldSkills Liechtenstein mit der gesamten Delegation um ca. 16:30 Uhr in Ruggell beim Gemeindehaus empfangen. Bei diesem Empfang soll die grosse Leistung der jungen Berufsleute gewürdigt und natürlich gefeiert werden. Familienmitglieder, Freunde und Bekannte sowie alle Interessierten sind herzlich eingeladen, unser Team zu begrüssen und den Teilnehmenden zu gratulieren.