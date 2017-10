Challenge League: Burgi vor dem Spiel gegen Servette schwerer verletzt

Elf Spieler im Vaduzer Lazarett/mit gemischten

Gefühlen nach Genf

Am Freitagabend, 13.Oktober, treffen sich in Genf Servette und der FC Vaduz zur 11. Runde der laufenden Meisterschaft in der Challenge League. Das erste Treffen vom 30. Juli 2017 endete im Rheinparkstadion 1:1.

Die Liechtensteiner hatte durch die Länderspielpause Zeit, das enttäuschende 0:0 gegen Wil aufzuarbeiten. Ob das der Mannschaft gelungen ist, wird sich zeigen.

Denn den FC Vaduz plagen Verletzungssorgen. So fehlen in Genf: Imeri, Sarr, Wüthrich, Brunner, Konrad, Gajic, Felfel, Sherko, Siegrist, Coulibaly und Burgmeier, der sich im Training einen Muskelriss im Oberschenkel zugezogen hat. Ihm droht im schlimmsten Fall eine längere Ausfallzeit von bis zu drei Monaten. Es kann aber auch durchaus sein, dass Franz Burgmeier sich einer Operation unterziehen muss.

Es wird also äusserst schwer werden gegen die Servettiens zu punkten, weil praktisch eine ganze Mannschaft fehlt. Trotzdem ist dem Team um Trainer Roland Vrabec durchaus der eine oder andere Punkt zuzutrauen.

Schiedsrichter der Freitagspartie ist Sandro Schärer.

Spieltableau, 11. Runde

Fr 13.10.17 20:00

Servette -FC Vaduz

Sa 14.10.17 19:00

FC Schaffhausen-FC Wohlen

FC Wil 1900-FC Aarau

So 15.10.17 16:00

Neuchâtel Xamax -FC Chiasso

Mo 16.10.17 20:00

FC Winterthur-FC Rapperswil-Jona