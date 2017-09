4. Liga: Triesen und Balzers an der Spitze

USV II schon einige Punkte zurück /

der FC Schaan II im Mittelfeld

Die Gruppe eins der 4. Liga, deren Tabellenerster am Ende der Saison direkt in die 3. Liga aufsteigen kann, wird momentan von Liechtensteiner Teams beherrscht.

An der Spitze liegen der FC Triesen II und Balzers II mit je 15 Punkten. An diesem Wochenende sind beide Mannschaften spielfrei. Der Gruppensieger steigt direkt in die 3. Liga auf.

Der USV folgt mit einem Respektabstand von zehn Punkten auf Rang 4. Auch dort will man ebenfalls aufsteigen. An diesem Wochenende spielen am Samstag Schaan 2b und der USV 2 die fünfte Runde. Der USV kann durch einen Sieg näher an das Führungsduo heranrücken. Bei einer erneuten Niederlage wäre der Abstand nach vorne bereits beträchtlich.

Vierte Liga - Gruppe 1

Sa 30.09.2017

16:00 FC Thusis – Cazis 2-FC Ems 2a

16:00 FC Schaan 2b-Chur 97 3

17:00 CB Surses 1-FC Celerina 1



So 01.10.2017

16:00 USV Eschen/Mauren 2-CB Scuol 1