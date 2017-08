Hotel Gorfion, Malbun mit vielen Neuerungen

Das Malbuner Familienhotel ist erfolgreich in die Sommersaison gestartet

Malbun, 3. August 2017 – Das Familienhotel Gorfion ist erfolgreich in die Sommersaison gestartet und wartet mit vielen Neuerungen und tollen Aktionen auf. Mit renovierten Speisesälen und hervorragendem à-la carte-Restaurant, neuem Küchenchef, BBQ-Lunches zum Eselfest und Fürstenfest und Wild-Wochen will das Gorfion sowohl Einheimische als auch Hotelgäste begeistern.

Seit Mitte Juni hat das Gorfion das erste Mal seit Jahren wieder in der Sommersaison geöffnet. Der erste Teil der umfassenden Renovierungsarbeiten konnte rechtzeitig zum Saisonstart abgeschlossen werden. Auch der neue Küchenchef des Hotels, Michael Spirk, hat seine nagelneue, topmoderne Küche pünktlich eingeweiht und sorgt mit seinem Team nun für das leibliche Wohl der Hotel- und Restaurantgäste.

Küchenchef Michael Spirk: kreativer, neuösterreichischer Stil

In Fürstenfeld in der Steiermark geboren, steht Michael Spirk für einen kreativen, neuösterreichischen Koch-Stil. Seine Menüs zwischen Tradition und Moderne hat er an vielen renommierten Stationen entwickelt. Zuletzt war er Küchenchef im Hotel Post in Lech am Arlberg.

Auch à la carte eine Top-Adresse

Nicht nur Hotel-, sondern auch Restaurantgäste der Malbuner Stube können sich von den ausgezeichneten Kochkünsten der neuen Gorfion-Küchencrew überzeugen. «Es ist toll, dass wir den Restaurantbetrieb mit unserer Malbuner Stube weiter ausbauen können. Mein Team und ich freuen sich sehr auf viele Gäste aus Liechtenstein. Malbun ist ein wahres Kleinod und das Hotel Gorfion hat nach den Umbauarbeiten eine hervorragende Ausstattung», so Spirk. Darüber hinaus hat das Gorfion sein Angebot zusätzlich ausgeweitet: «Neben dem Hotel- und Restaurantbetrieb möchten wir das Hotelkonzept für Seminare und Veranstaltungen weiterentwickeln und haben die entsprechenden technischen Voraussetzungen im Zuge des Umbaus geschaffen. Auch die Terrasse bietet mit der einmaligen Lage und der neuen Ausstattung zusätzliche Möglichkeiten ein paar schöne und gemütliche Stunden im Hotel Gorfion zu verbringen. Aber bei allen Neuerungen ist und bleibt das Gorfion natürlich ein Familienhotel.», dazu Lidija Denic, operative Leiterin.

Grosses Barbecue am Eselfest und Fürstenfest

Eine besondere Gelegenheit für die einheimischen Gäste aus Liechtenstein und Umgebung, sich das renovierte Gorfion anzusehen und die hervorragende Küche zu geniessen, bietet sich bereits am kommenden Samstag, 5. August. Das Gorfion veranstaltet von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr ein grosses Barbecue. Auch am Liechtensteiner Staatsfeiertag wird der Grill angeheizt. An diesem 15. August werden ausserdem „The Becks“ die Gäste mit Live-Musik unterhalten (Reservation unter +423 265 9000).

Weitere Specials und Themenwochen

Weitere Specials und Themenwochen sind im Hotel Gorfion bereits in Planung, zum Beispiel die Wild- Wochen Ende September. Sämtliche Informationen zu künftigen Aktionen erhalten Interessierte im Gorfion-Newsletter (Abonnieren unter www.gorfion.li). Petra Sternat