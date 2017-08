Der FC Vaduz ist auf Sieg programmiert

Vabrec will ein weiteres

Abdriften verhindern

Der FC Vaduz erwartet den FC Winterthur, der nicht besonders erfolgreich in die neue Saison gestartet ist. Mit einem Punkt liegt das Team auf dem vorletzten Tabellenrang. Aber auch beim FC Vaduz harzt es noch gewaltig. Das Führungsduo Xamax hat acht Punkte und Schaffhausen mit einem Spiel weniger fünf Punkte Vorsprung gegenüber dem FC Vaduz. Da dürfen sich die Liechtensteiner keine Blösse im morgigen Heimspiel gegen Winterthur geben.

(pr. FCV) – Morgen Abend steigt im Rahmen der 4. Runde der Brack.ch Challenge League das Heimspiel gegen den FC Winterthur. Nach der Niederlage gegen Neuchatel Xamax will die Equipe von Cheftrainer Roland Vrabec vor heimischem Publikum die nächsten drei Punkte einfahren. Der FC Winterthur rangiert aktuell auf dem neunten und vorletzten Platz der Challenge League Tabelle. In den ersten drei Partien der noch jungen Saison setzte es für die Mannschaft von Umberto Romano zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Somit wartet der FC Winterthur noch auf den ersten Vollerfolg in dieser Spielzeit. Dennoch ist der FC Winterthur nicht zu unterschätzen. Sicher fehlen werden Ciccone (gesperrt), Brunner, Costanzo, Felfel, Kaufmann, Pfründer, Sherko (alle verletzt) Das Spiel: Anpfiff im Rheinpark Stadion ist am 10.08.2017 um 20.00 Uhr Tickets: Tickets können am Spieltag an den Tageskassen sowie ONLINE bezogen werden.

Challenge League, 4. Runde

Mi 09.08.17 20:00

FC Chiasso-FC Rapperswil-Jona 1:0

Servette FC-FC Wil 1:0

FC Wohlen- Neuchâtel Xamax 1:2

Do 10.08.17 20:00

FC Aarau-FC Schaffhausen

FC Vaduz- FC Winterthur