3.Liga: Lokalderby Triesen-Balzers/Schaan beim Leader

In der 3. Liga Gr.1 und Gr.2 ist Spannung am Wochenende angesagt. In Triesen duellieren sich das Team von Spielertrainer Igor Manjolovic mit dem Balzner II. Wenn diese Nachbarn aufeinanderstossen ist es immer etwas Besonderes.

In der Herbstrunde (28.8.2016) gewannen die Triesner in Balzers mit 2:4. Damals waren die Balzner allerdings noch nicht so richtig in Fahrt. Derzeit liegen sie mit 16 Punkten auf dem 8. Rang, Triesen mit 20 Zählern auf dem 4. Rang. Ziel des FCT ist es unter den ersten Drei abzuschliessen. Und jenes von Balzers II ins vordere Drittel vorzustossen. Anstoss: Sportzentrum Blumenau Triesen, SA, 16 Uhr.

3. Liga - Gruppe 1 Sa 08.04.2017 16:00 FC Sargans 1-FC Uznach 1b 16:00 FC Triesen 1 -FC Balzers 2 16:00 Chur 97 2-FC Landquart-Herrschaft 1 16:00 FC Ems 1-FC Bonaduz 1 17:00 FC Thusis – Cazis 1-FC Flums 1 17:30 Valposchiavo Calcio 1 – FC Sevelen 1

In der Herbstrunde bezwangen die Schaaner den heutigen Tabellenführer FC Besa mit 4:2. Beide Mannschaften, der FC Schaan als auch der FC Besa, sind am letzten Wochenende mit Siegen in die Rückrunde gestartet. Dabei bezwang die Truppe von Trainer Natanael Staub den bis dahin unangefochtenen Tabellenführer Diepoldsau mit 4:1, während Besa gegen den FC Rebstein mit 2:1 gewann.

Die grosse Frage beim FC Schaan wird sein: Hat das Team unter Trainer Staub über die Wintermonate Fortschritte gemacht? Und kann es die sehr gute Leistung mit dem hohen 4:1-Sieg gegen Diepoldsau auch auswärts bestätigen? Jedenfalls dürfen die Zuschauer auf eine spannende Auseinandersetzung hoffen. Anstoss: SO 14:00 Uhr in St. Gallen