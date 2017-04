2.Liga: Vaduz II und Ruggell wollen sich verbessern

Vaduz II zu Hause gegen Montlingen / und Ruggell beim FC Mels

Während die Erste Liga (Gr.1-3) spielfrei ist, müssen die Zweiten und Dritte Liga an Ostern Meisterschaftsspiele austragen. Dabei bekommen es der FC Vaduz II morgen Karsamstag im Heimspiel mit Montlingen (derzeit Rang 4) und der FC Ruggell ebenfalls morgen auswärts beim FC Mels (derzeit Rang 5) zu tun.

Die Sereinig-Truppe des FCV, die im Frühling durch die Kooperation mit dem LFV ein ganz anderes Gesicht bekommen hat, ist erfolgreich in die Frühjahrsrunde gestartet. So bezwangen die Vaduzer im Meisterschaftsspiel vor eigenem Publikum den FC Mels mit 3:1, während der FC Ruggell in Rapperswil eine bittere und unnötige 1:0-Niederlage hinnehmen musste.

Nun kommt es zum Vergleich in Mels mit dem FC Ruggell. Diese Partie hat der FCV vor Wochenfrist gewonnen. In der Herbstrunde mussten sich die Unterländer zuhause mit 2:3 geschlagen geben, nachdem sie eine starke Partie zeigten. Trainer Vito Troisio kann praktisch auf das ganze Kader zurückgreifen.

Anstoss in Mels : Samstag, 16:00 Uhr

Der FC Vaduz II empfängt zuhause den Tabellenvierten FC Montlingen. Gegen dieses Team spielte Vaduz im Herbst 3:3, führte bis zur 92. Minute und kassierte noch in der Overtime den Ausgleich. Diesmal will der FCV zuhause gewinnen.

Anstoss in Vaduz: Samstag, 13:00 Uhr

Liga - Gruppe 1

FC Altstätten -FC Buchs 3:1

FC Weesen –FC Rapperswil-Jona 4:1



Sa 15.04.2017

13:00 FC Vaduz 2- FC Montlingen 1

16:00 FC Mels 1 – FC Ruggell 1

16:00 FC Bad Ragaz 1-US Schluein Ilanz 1

17:00 FC Au-Berneck 05 1- FC Widnau 1