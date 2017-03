Goggia gewinnt auch Super G in Korea/Tina Weirather auf Rang 9

Mit dem Glücksgefühl des 1. Weltcup-Erfolges in der Abfahrt von Jeongseon legte die Italienerin Sofia Goggia bei der Olympia-Generalprobe in Südkorea nach und sichert sich innerhalb von einem Tag auch den Sieg im Super-G.

Auch diesmal verweist sie die US-Amerikanerin Lindsey Vonn um 0,04 Sekunden auf Rang zwei. Ilka Stuhec (SLO) verliert 0,51 Sekunden und übernimmt mit dem dritten Platz vor dem Finale in Aspen die Führung im Disziplinen-Weltcup.

Tina „nur“ Neunte



Leidtragende: die Liechtensteinerin Tina Weirather, welche in ihrer Parade-Disziplin nur Neunte wird. Sie kam mit den frühlingshaften Bedingungen im Olympia-Revier wie schon in der Abfahrt nicht optimal zurecht. Nach sechs von sieben Bewerben im Super-G nimmt Ilka Stuhec (350 Zähler) die Führung der Liechtensteinerin ab (335). Die beiden Damen kämpfen damit in Aspen (16. März) um die kleine Kristallkugel.