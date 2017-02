VEU holt sich Derbysieg und gibt Neuverpflichtung bekannt

Mit einem tollen 5:2 Derbysieg holt sich die FBI VEU Feldkirch den ersten Sieg in der Master Round. Die beiden Ländle Kontrahenten lieferten sich einen sehenswerten Derbykrimi. Nervös startete die VEU ins große Derby. Lustenau hatte die ersten Minuten mehr vom Spiel und kam zu einigen hochkarätigen Chancen. Nach dieser anfänglichen Drangphase der Gäste fanden die Hausherren besser ins Spiel. In der neunten Spielminute überraschte Dustin Parks mit einem satten Schuss Lustenaus Keeper Machreich und traf zur VEU-Führung. Nun entwickelte sich zwischen den Ländle Rivalen ein offener Schlagabtausch auf Augenhöhe. Mit einem sehenswerten Powerplaytreffer legten die Feldkircher einen Treffer nach. Christoph Draschkowitz vollstreckte nach Vorlage von Fekete und Diethard Winzig. Zwei Minuten später schlug der EHC durch Marco Zorek zurück. Mit dieser 2:1 Führung startete die VEU in den zweiten Spielabschnitt, musste aber in Unterzahl starten und befand sich kurz nach Wiederanpfiff sogar in 5:3 Unterzahl. Für mehr als eineinhalb Minuten verteidigte die VEU mit 3 Mann und einem überragenden Alex Caffi im VEU Tor diese Führung. Nachdem beide Mannschaften eine weitere Überzahlsituation ungenutzt ließen schlug die VEU in der 37. Spielminute bei einer weiteren Überzahlgelegenheit zu. Wieder war es Christoph Draschkowitz, der eiskalt verwertete. Zu Beginn des Schlussabschnittes hieß das Kräfteverhältnis am Eis 4 gegen 4. Die Lustenauer spielten kamen bissiger aus der Kabine und drückten in dieser Phase die VEU in ihr Verteidigungsdrittel. Der Erfolg für den EHC ließ nicht lange auf sich warten. Routinier Petr Vala erzielte den Anschlußtreffer und der EHC war wieder voll da. Zwei Minuten später konnte die Mannschaft von Michael Lampert aber erneut im Powerplay zurückschlagen. Diethard Winzig stellte den Zwei-Tore- Vorsprung wieder her. Der EHC musste nun mehr Risiko eingehen und so eröffneten sich Konterchancen für die Gastgeber. Als Kevin Puschnik ein solches Break mit einem herrlichen Treffer abschloss tobte die Vorarlberghalle. Diese Führung ließen sich die Montfortstädter nicht mehr nehmen und holten sich die ersten drei Punkte in der Master Round. Bereits am Samstag steigt das Rückspiel in Lustenau. Chris Harand verstärkt VEU – Kader Für die weiteren Spiele in der Master Round sowie die darauffolgenden Playoffs verstärkt sich die VEU Feldkirch noch einmal. Routinier Chris Harand kehrt nach Feldkirch zurück und soll dem Team von Michael Lampert zusätzliche Impulse geben, vor allem in der Defensive und im Spielaufbau, zusätzlich aber auch als Variante im Offensivbereich. „Chris wird am Donnerstag eintreffen und gleich mit uns trainieren. Ich bin überzeugt, dass seine Erfahrung in den kommenden, entscheidenden Spielen für uns sehr wertvoll sein wird, vor allem weil er auf sehr unterschiedlichen Positionen einsetzbar ist“, erklärt der VEU- Headcoach.