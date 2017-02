Rennprogramm der Ski-WM in St. Moritz

Tina Weirather startet in drei Disziplinen

Die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz stehen uns unmittelbar bevor. Vom 6.-19. Februar wird der Austragungsort und die Rennen alle Ski-Begeisterten in den Bann ziehen. Die Liechtensteiner Bevölkerung wird sich zuallererst auf das Abschneiden und die Auftritte von Tina Weirather konzentrieren, die in drei Disziplinen an den Start gehen wird: in der Abfahrt, im Super G, (bereits am kommenden Dienstag) und im Riesentorlauf. Tina zählt bei den Speed-Rennen zum Kreis der Medaillenanwärterinnen. Allerdings muss dann alles zusammenpassen.

Schnell, fesselnd und legendär – aber auch stimmungsvoll, authentisch und zukunftsweisend – so präsentieren sich die FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz.

Rund 600 Athleten und Athletinnen aus mehr als 70 Ländern kämpfen ab kommenden Dienstag in den sechs Disziplinen Abfahrt, Riesenslalom, Super-G, Slalom, Super-Kombination und im Team Event um Weltmeistertitel und Medaillen. Nachfolgend das provisorische Rennprogramm, das einen Anhaltspunkt über die geplanten Wettbewerbe liefert. Uns interessieren vor allen Dingen die Einsätze von Tina Weirather, die in den Speed-Disziplinen Abfahrt, Super G und Riesentorlauf an den Start gehen wird.

Rennwoche

Montag, 06. Februar 2017

10:30 Uhr

Training Abfahrt Damen*

12:30 Uhr

Training Abfahrt Herren*

Dienstag, 07. Februar 2017

12:00 Uhr

Super G Damen (mit Tina Weirather)

14:00 Uhr

Training Abfahrt Herren*

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Super G Damen*, Kulm Park

Mittwoch, 08. Februar 2017

12:00 Uhr

Super G Herren (im Anschluss Siegerpräsentation)

14:00 Uhr

Training Abfahrt Damen*

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Super G Herren*, Kulm Park

Donnerstag, 09. Februar 2017

10:30 Uhr

Training Abfahrt Damen*

12:30 Uhr

Training Abfahrt Herren*

Freitag, 10. Februar 2017

10:00 Uhr

Alpine Kombination Damen, Abfahrt

13:00 Uhr

Alpine Kombination Damen, Slalom (im Anschluss Siegerpräsentation)

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Alpine Kombination Damen*, Kulm Park

19:00 Uhr

Startnummernauslosung Abfahrt Herren*, Kulm Park

Samstag, 11. Februar 2017

12:00 Uhr

Abfahrt Herren (im Anschluss Siegerpräsentation)

14:00 Uhr

Training Abfahrt Damen*

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Abfahrt Herren*, Kulm Park

19:00 Uhr

Startnummernauslosung Abfahrt Damen*, Kulm Park

Sonntag, 12. Februar 2017

12:00 Uhr

Abfahrt Damen (mit Tina Weirather)

14:00 Uhr

Training Alpine Kombination Herren* Abfahrt

17:00 Uhr

Startnummernauslosung Longines Future Ski Champions Race*

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Abfahrt Damen*, Kulm Park

Montag, 13. Februar 2017

09:30 Uhr

Riesenslalom Damen, Quali 1. Lauf (mit Tina Weirather)

10:00 Uhr

Alpine Kombination Herren, Abfahrt

13:00 Uhr

Alpine Kombination Herren, Slalom (im Anschluss Siegerpräsentation)

13:00 Uhr

Riesenslalom Damen, Quali 2. Lauf (mit Tina Weirather)

14:00 Uhr

Longines Future Ski Champions Race

18:00 Uhr

Siegerpräsentation Qualifikationsrennen Riesenslalom Damen*, Kulm Park

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Alpine Kombination Herren*, Kulm Park

Dienstag, 14. Februar 2017

12:00 Uhr

Nations Team Event (im Anschluss Siegerpräsentation)

14:00 Uhr

Charity Race

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Team Event*, Kulm Park

Mittwoch, 15. Februar 2017

10:00 Uhr

keine Rennen

Donnerstag, 16. Februar 2017

09:30 Uhr

Riesenslalom Herren, Quali 1. Lauf**

09:45 Uhr

Riesenslalom Damen, 1. Lauf

13:00 Uhr

Riesenslalom Damen, 2. Lauf (im Anschluss Siegerpräsentation)

13:00 Uhr

Riesenslalom Herren, Quali 2. Lauf**

18:00 Uhr

Siegerpräsentation Qualifikationsrennen Riesenslalom Herren*, Kulm Park

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Riesenslalom Damen*, Kulm Park

Freitag, 17. Februar 2017

09:30 Uhr

Slalom Damen, Quali 1. Lauf**

09:45 Uhr

Riesenslalom Herren, 1. Lauf

13:00 Uhr

Riesenslalom Herren, 2. Lauf (im Anschluss Siegerpräsentation)

13:00 Uhr

Slalom Damen, Quali 2. Lauf**

18:00 Uhr

Siegerpräsentation Qualifikationsrennen Slalom Damen*, Kulm Park

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Riesenslalom Herren*, Kulm Park

19:00 Uhr

Startnummernauslosung Slalom Damen*, Kulm Park

Samstag, 18. Februar 2017

09:30 Uhr

Slalom Herren, Quali 1. Lauf**

09:45 Uhr

Slalom Damen, 1. Lauf

13:00 Uhr

Slalom Damen, 2. Lauf (im Anschluss Siegerpräsentation)

13:00 Uhr

Slalom Herren, Quali 2. Lauf**

18:00 Uhr

Siegerpräsentation Qualifikationsrennen Slalom Herren*, Kulm Park

18:30 Uhr

Medaillenzeremonie Slalom Damen*, Kulm Park

19:00 Uhr

Startnummernauslosung Slalom Herren*, Kulm Park

Sonntag, 19. Februar 2017

09:45 Uhr

Slalom Herren, 1. Lauf

13:00 Uhr

Slalom Herren, 2. Lauf

14:00 Uhr

Medaillenzeremonie Slalom Herren*, Kulm Park