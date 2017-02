Daniel Oehry neuer FBP-Fraktionssprecher

Bei der ersten Fraktionssitzung in der neuen Legislaturperiode hat die neugewählte Landtagsfraktion der Fortschrittlichen Bürgerpartei Daniel Oehry aus Eschen zum Fraktionssprecher gewählt.

Daniel Oehry ist verheiratet mit Sybille. Gemeinsam haben sie zwei Kinder im Alter von 15 und 12 Jahren. Beruflich ist der neue Fraktionssprecher als Projektleiter bei der Hilti Aktiengesellschaft in Schaan tätig.

Politisch ist Daniel Oehry kein unbeschriebenes Blatt. 2003 wurde er in den Gemeinderat von Eschen-Nendeln gewählt und führte dort bis 2011 das Bauressort. Während diesen 8 Jahren war er schon einmal Fraktionssprecher. 2011 kandidierte er für das Amt des Vorstehers in Eschen-Nendeln und ist seit vielen Jahren in der Ortsgruppe Eschen-Nendeln aktiv.

Dem neugewählten FBP Fraktionssprecher ist eine gute Diskussionskultur und ein kameradschaftlicher Umgang innerhalb der Fraktion wichtig. Auch der Austausch mit dem Parteipräsidium sowie den übrigen Parteigremien ist für ihn wichtig und er möchte seinen Teil dazu aktiv beitragen.