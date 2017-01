Premier League: Pep Guardiola appelliert an seine Spieler

ManU-Trainer: "Wir müssen aufwachen"

Der frühere Bayern-Trainer und jetziger Coach von Manchester-City, Pep Guardiola, appelliert angesichts des Zehnpunkterückstands auf Chelsea und der 0:1-Niederlage beim Klopp-Team FC Liverpool an sein Team aufzuwachen. Der nächste Gegner am Montag ist der Tabellen-Elfte Burnley. Guardiola: „Wir müssen uns fokussieren und dürfen derzeit nicht über die grossen Ziele nachdenken.“

Klopp: „Die Premier League ist unglaublich schwierig“

Der Trainer vom FC Liverpool, Jürgen Klopp, schaut auf die letzten Spiele und meinte an der PK am Samstag nach seinem 1:0-Sieg gegen City: „Könnt ihr euch vorstellen, wie nervend es ist, wenn man 13 Spiele gewinnt und ein anderes Team liegt nur sechs Punkte zurück. Diese Liga ist unglauclich schwierig, aber wir dürfen jetzt nicht auf den Tabellenführer Chelsea schauen. Sie sind unglaublich stark und haben mit 13 Siegen in Folge einen aussergewöhnlichen Lauf.“ Liverpool tritt am Montag bei Sunderland an. Chelsea will am Mittwoch auswärts bei Tottenham Hotspurs die vollen Punkte gewinnen.