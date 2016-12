Winterbaustopp auf Gaflei

Mit Einbruch des Winters wird die Baustelle für das Clinicum Alpinum Gaflei aus Sicherheitsgründen ab dem 22. Dezember 2016 vorübergehend eingestellt und Ende Februar, spätestens jedoch nach Abtauen des Schnees, wiederaufgenommen.

Unmittelbar nach dem Spatenstich im August 2016 konnten die Facharbeiten ohne Verzögerungen gestartet werden. In den vergangenen Monaten gab es einige Fortschritte auf der Baustelle, eine entsprechende Fotodokumentation haben die Betreiber auf ihrer Website www.clinicum-alpinum.li zur Verfügung gestellt. Ebenfalls ist dort eine Webcam aufgeschaltet, welche die Bauarbeiten dokumentiert. Die Initianten und künftigen Klinikbetreiber Marc und Michaela Risch zeigen sich sehr erfreut, dass der Bau bis heute reibungslos und das Projekt nach Zeitplan verläuft.

Über die Clinicum Alpinum AG

Die Clinicum Alpinum AG ist die Betreiberin der geplanten Privatklinik für Stressfolgeerkrankungen auf Gaflei. Hauptzweck der Gesellschaft ist der Aufbau und der Betrieb einer Privatklinik für die Behandlung von Patienten mit Stressfolgeerkrankungen, Erschöpfungsdepressionen und verwandten schweren Erkrankungen. Auch wird sich die Gesellschaft an der Forschung und Verbesserung der Präventions- und Behandlungskonzepte beteiligen und will ein besseres Verständnis in der breiteren Öffentlichkeit für Erkrankungen aus dem depressiven Formenkreis fördern. Ab Frühjahr 2018 sollen jährlich bis zu 250 Klienten aufgenommen werden. Die Privatklinik verfügt über 50 Betten in 48 Einzelzimmern und 2 Suiten. Insgesamt sollen etwa 40 Arbeitsplätze geschaffen werden.