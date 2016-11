1.Liga: Der FC Balzers mit idealem Herbstrundenabschluss

2:1 (1:1)-Heimsieg gegen Winterthur II

Das war ein hart erkämpfter Sieg, den sich die Balzner Erstligisten am Ende redlich verdient hatten. Winterthur II – dem das Wasser bis zum Hals steht, wollte ebenfalls einen guten Abschluss vor der Winterpause, so dass man keinen grossen Unterschied in der Klasse der beiden Teams gesehen hat. Die für beide Teams wichtige Partie war hart umkämpft mit dem besseren Ende für Balzers.

Dabei begann eigentlich alles recht gut für Winterthur. Bereits in der 1. Minute glückte ihnen durch Ortiz das überraschende 0:1. Es dauerte bis zur 36.min., ehe Leo per Kopf ausgleichen konnte. Rafael Deplazes erzielte in der 74.min. den Siegtreffer, der das Punktekonto des Frick-Teams auf 21 Zähler verbesserte. Damit überwintern die Balzner auf Rang sieben mit Schlagdistanz zur Spitze. Mario Frick kann mit der bisherigen Leistung seiner Schützlinge zufrieden sein.

Telegramm

Sportanlage: Rheinau Balzers Zuschauer: 250 FC Balzers: Hobi, Foser, Rechsteiner, Hermann, Dietrich (70. Yildiz), Meier (68.min.Sele), Polverino, Deplazes, Leo, Erne (59. Zarkovic Dorde), Domuzeti. Ergänzungsspieler: Majer, Zarkovic Dorde, Alder, Vogt, Sele, Yildiz, Wolfinger. Trainer: Mario Frick. Tore: 1. min. 0:1 Ortiz, 36.min. 1:1 Leonardo da Silva (Leo), 74.min. 2:1 Rafael Deplazes. Verwarnungen: 2x gelb für Balzers, 1x gelb für Winterthur I

