1.Liga: FCB entwickelt sich zum Favoritenschreck

Der FC Balzers reitet in dieser Saison auf einer hohen Erfolgswelle. Innerhalb von acht Tagen mussten zwei gestandene Tabellenführer das Feld räumen: Mendrisio wurde vor einer Woche mit 5:0 nach Hause geschickt und verlor den Thron und heute musste der heimstarke FC Gossau vor eigenem Publikum dran glauben. Die Frick-Truppe gewann 1:3 auf der Sportanlage Buechenwald.

Mit diesem erneuten Sieg hat sich der FCB selber in die Spitzengruppe katapuliert und liegt mit einem Punkt hinter Mendrisio und Gossau auf dem 3. Rang. Das Spiel in Gossau wurde sehr intensiv geführt. Acht gelbe Karten verraten dies. Aber die Grenze des Erlaubten wurde beidseits nie überschritten. Der FC Gossau legte in der 61. min.durch seinen Torjäger Knöpfel vor, doch Yildiz egalisierte wenig später. In der 81.min. versenkte Leo zum dritten Mal schon in dieser Saison einen Elfmeter zur 1:2-Führung und Domuzeti tat kurz vor Spielende nach turbulenten Schlussminuten den Deckel drauf.

Es war ein guter Tag für den FC Balzers.

Telegramm

Sportanlage Buechenwald, Gossau

Zuschauer: 350

FC Balzers: Hobi, Dietrich, Yildiz, Zarkovic Aleksandar, Alder, Hermann, Gubser, Sele, Domuzeti, Wolfinger (46.min. Leo), Deplazes (46.min. Polverino Michele). Ergänzungsspieler: Majer, Foser, Heeb, Zarkovic Dorde, Erne Philippe, Leo, Polverino Michele. Trainer. Mario Frick.

Tore: 61.min. 1:0 Knöpfel, 74.min. 1:1 Yildiz, 81.min. 1:2 Leo (Pen), 90.min.1:3 Domuzeti.

Gelbe Karten: 4 x Gossau, 4x FC Balzers