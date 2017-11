Zweites Duell mit den Eisbären, VEU empfängt Zell

Feldkirch mit Serie von drei Heimspielen

gegen hochkarätige Gegner

Die VEU Feldkirch empfängt am Samstag den EK Zell am See in der Vorarlberghalle. Es ist quasi das Rückspiel aus der letzten AHL Runde am vergangenen Sonntag wo sich die VEU schlussendlich mit 4:1 durchsetzen konnte und sich mit diesem Sieg nicht nur in die Play Off Ränge vorarbeitete, sondern damit auch der derzeit bestplatzierte Österreichische Vertreter in der Alps Hockey League ist.

Hinter den Top 4 der Liga liegt das Mittelfeld eng beieinander. Zwischen Platz fünf und Platz zehn sind gerade einmal drei Punkte Unterschied. Mit dem Spiel gegen Zell beginnt für die VEU eine Serie von drei Heimspielen gegen hochkarätige Gegner.

Die Zeller Eisbären konnten das letzte Duell auf Vorarlberger Eis gegen die Feldkircher Hausherren für sich entscheiden. Das wollen die Montfortstädter wieder gerade rücken, was sicher kein leichtes Unterfangen wird. Bereits in Zell war das Spiel lange offen. Erst im letzten Spielabschnitt konnten die Feldkircher mit zwei Powerplaytoren in Führung gehen und den Sieg dann erst in den letzten Minuten des Matches sicherstellen.