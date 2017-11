Zweite Liga Interregional: Vuleta vom FC Buchs verschiesst Foul-Elfmeter

Am Ende eine bittere 0:3-Niederlage / für den FC Buchs lag mehr drin

Telegramm

Sportanlage: Rheinau Buchs

Meisterschaft 2. Liga Inter : FC Buchs- FC Uzwil 0:3

Zuschauer: 500

FC Buchs: Caluori, Andrade Helmar (72.Sturzenegger), Kalberer, Nujija, Andrade Venceslau, Clemente Francesco (72.Grob), Rohrer Raphael, Gadient, Rohrer Kevin, Giger Michael, Vuleta (84._Amzi).

Ergänzungsspieler: Hofer, -Sturzenegger, Solinger, Meier, Grob, Demirci, Amzi.

Trainer: Clemente Cecco, Andreas Hofer.

Tore: 4.min. 0:1 Koller, 26.min. 0:2 Koller, 30.min. 0:3 Stillhar

Verwarnungen: 3x gelb für Buchs, 2xgelb für Uzwil

Bemerkungen : Luca Ventura (gelb gesperrt), Vuleta setzt in der 13.min. Elfer an den Pfosten.

Es gibt solche Tage, an denen einfach nichts läuft. Das gegnerische Tor scheint wie vernagelt zu sein, die einfachsten Pässe kommen nicht an und man verschiesst sogar Elfmeter. So geschehen beim letzten Meisterschaftsspiel der Vorrunde zwischen dem FC Buchs (Trainer Cecco Clemente) und dem FC Uzwil (Trainer Hendrik Regtop), als Vuleta einen Strafstoss an den Pfosten setzte. (13.)

Den Uzwilern gelang eigentlich alles, und dem FC Buchs an diesem letzten Spieltag der Herbstrunde gar nichts. Schon nach vier Minuten gingen die Uzwiler nach einem langen Abschlag durch Koller in Führung. Dann folgte die Szene mit Vuleta und dem vergebenen Elfer, der den Ausgleich bedeutet hätte.

In der 25. Min. war es wiederum ein langer Ball in die Verteidigungszone der Werdenberger und Toptorjäger Dario Koller war erneut zur Stelle. Anstatt 1:1 hiess es 0:2. Nur wenig später kommt Uzwil bei einem Gegenschlag zur brutalen 0:3-Führung, die nie und nimmer den Spielverlauf widerspiegelte.(30.). Trotzdem gab Buchs nie auf und kam noch vor dem Seitenwechsel zu einer weiteren hochkarätigen Chance, aber auch diese Möglichkeit wurde vertan.

Nach der Pause zeigten die Werdenberger eine deutliche Leistungssteigerung und Uzwil verwaltete geschickt den 0:3-Vorsprung. Auch das schöne Freistosstor von Cecco Clemente wurde aberkannt und einige weitere Hochkaräter vergeben. Am Ende musste sich Buchs mit der 0:3-Niederlage abfinden.

Letztes Spiel: Buchs im Schweizer Cup

Das letzte Spiel dieser Herbstsaison findet am kommenden Samstag im Scnhweizer Cup gegen den Ligakonkurrenten Bazenheid statt. Eine gute Möglichkeit für die Buchser die 3:1-Niederlage vor einer Woche gegen die Appenzeller wettzumachen.

Zweite Liga interregional - Gruppe 6

Sa 04.11.2017

Chur 97 -FC Frauenfeld 0:2

FC Buchs 1-FC Uzwil 0:3

FC Kreuzlingen-FC Einsiedeln 1:2

So 05.11.2017

14:30 FC Freienbach-FC Linth 04

15:00FC Wil 1900 2-FC Winkeln SG 1

15:00 FC Dübendorf 1- FC Bazenheid 1

15:00 FC Rüti 1-FC Schaffhausen 2