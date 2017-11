Zweite Liga: Der FC Ruggell legte tolle Vorrunde hin

2:1-Sieg vor der Winterpause

gegen Au/Berneck

Telegramm

Sportanlage: Freizeitpark Widau, Ruggell

Zuschauer: 200

Meisterschaft 2.Liga: FC Ruggell – FC Au/Berneck 2:1

FC Ruggell: Seiwald, Ritter, Quaderer, Marxer Alexander, Seemann, Haas, Troisio, Özcan, Zdravkovic, Meier, Zeciri .

Ergänzungsspieler: Marxer Michael, Maag Stefan, Heeb, Nikolic, Marxer Silvan, Marxer Raphael. Trainer: Vito Troisio, Bata Jovic.

Tore:

Karten:

In einem engen Spiel gewann der FC Ruggell gegen den erstarkten und vierplatzierten FC Au/Berneck am Ende verdient mit 2:1 und kann mit viel Freude in die Winterpause gehen. Der FC Ruggell überraschte in dieser Vorrunde sehr positiv.

Das Team ist gereift und hat unter Trainer Vito Trosio viel hinzugelernt, was sich auch in der Tabelle niederschlägt.

Denn mit 17 Punkten überwintern die Unterländer Zweitligisten auf dem hervorragenden fünften Rang, noch besser als im Aufstiegsjahr. Die Partie gegen die starken Rheintaler war bis zum Ende eng und lebte von der Spannung. Es gab auf beiden Seiten gute Möglichkeiten.

Zweite Liga - Gruppe 1

Sa 04.11.2017

FC Ruggell 1-FC Au-Berneck 05 2:1

FC Mels 1-FC Altstätten 2:2

FC Diepoldsau-Schmitter 1-FC Ems 1:4

So 05.11.2017

13:30 FC Widnau 1-FC Rapperswil-Jona 2

14:00 FC Montlingen 1- FC Weesen 1