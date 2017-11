Wirtschaftsminister Daniel Risch besucht FLiP – Erste Financial Life Park – in Wien

Informationsplattform um die Themen Geld, Wirtschaft und Entrepreneurship

Vaduz – Am Montag, 13. November 2017, weilte Wirtschaftsminister Daniel Risch für einen Arbeitsbesuch in Wien. In diesem Rahmen besuchte Risch auch den Erste Financial Life Park (kurz: FLiP).

Philip List, Direktor des FLiP, und Elisabeth Krainer Senger-Weiss, Aufsichtsrätin der Erste Bank empfingen Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch für eine Führung. Das FLiP ist eine weltweit einzigartige, unabhängige Einrichtung mit dem Ziel, die finanziellen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das Wissen von Erwachsenen im Umgang mit Finanzthemen auszubauen.

„Mich erinnert der Ansatz des FLiP stark an das jüngst eröffnete MINT-Labor in Vaduz. Das FLiP bietet einen interessanten Zugang zu Geld- und Finanzthemen, die vom eigenen Haushaltsbudget bis zu den Weltfinanzmärkten und von der Entstehung des Geldes bis zur Ablösung des Bargeldes reichen. Eine solche Initiative von Seiten des Finanzplatzes könnte ich mir für Liechtenstein ebenfalls sehr gut vorstellen.“ Magdalena Hilbe)