VEU: Einer der talentiertesten Junioren verlässt Feldkirch

Gemischte Gefühle gibt es im Lager der FBI VEU Feldkirch: Dennis Sticha, einer der talentiertesten Nachwuchscracks aus dem VEU-Stall, wird die Montfortstädter verlassen und auf Leihbasis zum Rekordmeister KAC wechseln, wo er versuchen wird, den Sprung in den EBEL-Kader zu schaffen . Der 19-jährige Stürmer wird bereits morgen in Richtung Klagenfurt aufbrechen, um bald bei den Kärntnern ins Training einzusteigen. Die Verantwortlichen bei der VEU Feldkirch sehen diesen Transfer mit einem weinenden und einem lachenden Auge, wie Chefcoach Michael Lampert ausführt: „Einerseits ist dies natürlich ein herber Verlust für uns, da sich Dennis über die letzten Jahre sehr gut entwickelt hat und auf dem besten Wege war, ein echter Leistungsträger für uns zu werden. Auf der anderen Seite freut es mich für Dennis, dass er diese Chance erhält. Er kann damit ein weiterer Botschafter für die gute Nachwuchsarbeit bei der VEU werden.“ Die Leihvereinbarung zwischen den beiden Vereinen gilt vorerst bis zum Beginn der Playoffs in der AHL Anfang März. Sollte Dennis Sticha zu diesem Zeitpunkt nicht im EBEL-Kader des KAC stehen und die VEU die Playoffs erreichen, kehrt der Stürmer nach Feldkirch zurück.