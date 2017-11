Vaduz: Einblick in den Alltag eines Ministers 

LG-Wirtschaftsklasse zu Besuch bei Wirtschaftsminister Daniel Risch

Vaduz – Die Klasse 7Ws des Liechtensteinischen Gymnasiums besuchte am Freitag, 24. November 2017, Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch im Regierungsgebäude.

Der Besuch fand im Rahmen des Volkswirtschaftslehre-Unterrichts statt. Daniel Risch ermöglichte den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten einen Einblick in die Wirtschaftspolitik Liechtensteins, in aktuelle wirtschaftspolitische Themen und in den Alltag eines Ministers. Die Schüler folgten mit Interesse den Ausführungen des Regierungsrats. (Magdalena Hilbe)