Übergabe des 3000. Computer-Führerscheins

Vaduz – Am Montag, 20. November 2017, wurde am Zentrum für Schulmedien (Schulamt) die 3000. European Computer Driving Licence feierlich an Adelisa Murati überreicht.

Die Schülerin der Oberschule Vaduz freute sich sehr über das erfolgreiche Bestehen des international anerkannten Computer-Führerscheins und natürlich auch darüber, das 3000. Zertifikat entgegennehmen zu dürfen. Die European Computer Driving Licence bescheinigt den Inhabern einen sicheren und effizienten Umgang der wichtigsten Computer-Anwendungsbereiche. Dazu müssen verschiedene Modulprüfungen bestanden werden.

Bereits seit 16 Jahren haben Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in Liechtenstein die Möglichkeit, den Informatikunterricht mit einer European Computer Driving Licence abzuschliessen. Der Computer-Führerschein ist bei den Jugendlichen sehr beliebt und wird mit viel Engagement und grosser Motivation absolviert. Nicht zuletzt deshalb wird das Angebot in Zukunft noch ausgeweitet. Neben Anwenderkenntnissen sind neu auch Grundlagen des Programmierens Bestandteil des Unterrichts. Zudem wird im neuen Liechtensteiner Lehrplan die Kompetenz Programmieren einen wichtigen Platz im Informatikunterricht einnehmen. Kinder und Jugendliche erhalten damit einen wertvollen Rucksack für die digitale Zukunft. (Irene Kranz)