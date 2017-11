Ski: Neureuther hat sich beim Training schwer verletzt

Er fällt die ganze Saison aus, auch bei den

Olympischen Winterspielen

Der deutsche Weltklasse-Slalomfahrer Felix Neureuther hat sich beim Training in den USA einen Kreuzbandriss am linken Knie zugezogen und fällt für die ganze Saison aus.

So ist es unumgänglich, dass der Bayer seinen Hoffnungen auf eine Medaille bei der Olympiade in Pyeongchang (9.bis 25. Februar 2018) begraben muss.

Der 13-fache Weltcupsieger bereitete sich in Beaver Creek auf den Riesenslalom am 3. Dezember vor und teilte seinen Fans am Sonntag (26.11.2017) via Facebook mit:

„Ich habe leider keine so guten Neuigkeiten für euch. Ich habe mir heute beim Training in Amerika das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das bedeutet für mich, dass die Saison gelaufen ist. Ich werde morgen nach Hause fliegen und dort operiert werden. Drückt mir die Daumen, dass alles gut läuft. Wenn man es positiv sehen will, kann man sagen, ich kann jetzt viel Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen.»