Nationaler Zukunftstag : Wenn Mädchen und Jungs die Seite im Berufsweg wechseln

«Seitenwechsel»: Entdecke

deine Talente

Vaduz – Am 9. November 2017 ist es soweit. Mädchen und Jungs wechseln die Seite und lernen so untypische Berufswege und Lebensentwürfe kennen. Auf diese Weise öffnen sich neue Horizonte .

Entdecke deine Talente

Wenn Mädchen an Maschinen werken und Buben den Körperpuls messen, dann ist Zukunftstag. Am 9. November sind Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klasse eingeladen, eine erwachsene Bezugsperson an die Arbeit zu begleiten oder an einem Spezialprojekt teilzunehmen. Unter dem Motto „Seitenwechsel“ sensibilisiert der Zukunftstag Kinder, Eltern, Schulen, Verwaltungen und Firmen für eine offene Berufswahl.

Eigene Stärken als Wegbereiter

Die Auswahl an Lehrberufen ist gross, ebenso die Nachfrage nach geeigneten Fachkräften. Trotzdem schränken sich junge Menschen in ihrer Berufswahl immer noch stark ein, denn sie machen diese oft von Image und Verdienst abhängig. Doch auch andere Kriterien sind für ein zufriedenstellendes Berufsleben wichtig, wie zahlreiche Sozialstudien und Berufsbiographien belegen.

Spezialprojekt „UNI-(T)RÄUME“

Auch die Universität Liechtenstein möchte dem entgegen wirken und beteiligt sich jedes Jahr mit einem Spezialprojekt am Zukunftstag. Auf der Entdeckungsreise durch den Universitätscampus ist Raum für die Begegnung mit Studierenden, Mitarbeitenden und Lehrenden.

Anschliessend werden im grossen Architekturatelier, mit der Unterstützung von Studierenden, neue (T)RÄUME für die Universität Liechtenstein entworfen und gebaut. Aber auch die Entwicklung von Apps steht auf dem Programm: Gemeinsam werden erste Schritte in der Entwicklung von Computerprogrammen gemacht. Für das Spezialprojekt kann man sich unter: www.nationalerzukunftstag.ch -> Angebote, anmelden.

Ein Gewinn für alle – die Chance packen

Für Eltern und Lehrpersonen sind gezielte Informationen über das erfolgreiche duale Bildungssystem wichtig. Denn sowohl eine Berufsausbildung wie auch ein Studium können zu einem erfolgreichen Berufsleben führen. Eine grosse und positive Entwicklung bei beiden Wegen ist die Durchlässigkeit der Ausbildungsniveaus. Unternehmen, die unabhängig vom Geschlecht auf Talente setzen und Jugendlichen attraktive Berufs- und Laufbahnperspektiven bieten, können dadurch geeignete Fachkräfte gewinnen und somit ihr positives Image in der Öffentlichkeit stärken. Zudem sind gemischte Teams erfolgreich.

Weitere Informationen

Unter www.nationalerzukunftstag.ch finden junge Menschen, Lehrpersonen, Eltern und Betriebe viele Informationen rund um den Zukunftstag am 9. November 2017. Der Zukunftstag ist ein Projekt der Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen verschiedener Kantone, Städte und des Fürstentums Liechtenstein.

Factbox:

In Liechtenstein laden folgende Betriebe Kinder von Mitarbeitenden ein:

First Advisory Group, Vaduz Herbert Ospelt Anstalt, Bendern Hilti AG, Schaan Labormedizinisches Zentrum Dr. Risch, Vaduz Landespolizei Fürstentum Liechtenstein Liechtensteinisches Landesspital, Vaduz ThyssenKrupp Presta AG, Eschen Umicore Thin Film Products AG, Balzers Spezialprojekt: Universität Liechtenstein Vaduz. (Fachbereich Chancengleichheit im Amt für Soziale Dienste)