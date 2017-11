Nationaler Zukunftstag bei der LLB

Schülerinnen und Schüler tauchen in die Bankenwelt ein



Alle Beteiligten waren sich einig: Der Besuch bei der Liechtensteinischen Landesbank in Vaduz anlässlich des Nationalen Zukunftstages hat sich gelohnt. Denn auch diesmal wurden den Schülerinnen und Schülern – 22 an der Zahl – spannende Einblicke in die Arbeitswelt bei der LLB gewährt.

An drei Infoständen gab es am Donnerstagmorgen viel Wissenswertes zu hören und zu sehen: Die Kinder und Jugendlichen informierten sich über die Lehre bei der LLB, sie erfuhren, welche Events die LLB sponsert, wie der Datenschutz in der Bank funktioniert und was genau bei einer Kontoeröffnung passiert. Im darauffolgenden Workshop ging es dann vor allem ums Geld: Fremdwährungen, Erkennen von Falschgeld und Bestimmungen beziehungsweise Vorkehrungen gegen Geldwäsche waren Themen, die faszinierten. Nur den Rundgang durch die Schalterhalle, den Handel und die Tresorräume fanden die Schülerinnen und Schüler noch aufregender. Am Nachmittag durften sie schliesslich ihre Bezugspersonen live bei der Arbeit erleben, sich inspirieren lassen – und wer weiss, wer so alles in einigen Jahren eine Bankkarriere startet.