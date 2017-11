Liechtensteins A-Team reist nach Katar

Freundschaftsspiel gegen Auswahl von Katar von Südspanien nach Doha verlegt

Das freundschaftliche Länderspiel, welches Liechtenstein am 14. Dezember 2017 in Südspanien gegen Katar austragen sollte, wird nach Katar verlegt.

Auf Einladung des Fussballverbands von Katar sollte Liechtensteins Nationalmannschaft Mitte Dezember in Südspanien ein freundschaftliches Länderspiel gegen Katar bestreiten. Nun ist der Verband des WM Ausrichters von 2022 auf den LFV zugekommen und hat angeregt, das Spiel in Katar auszutragen. Der LFV hat dem Wunsch der Katari entsprochen, so dass die Nationalmannschaft statt nach Südspanien nun nach Doha fliegen und dort erstmals gegen Katar antreten wird.

Für das Team von Nationaltrainer Rene Pauritsch ist es nach der Partie im Juni gegen Finnland das zweite Freundschaftsländerspiel des Jahres.