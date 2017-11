Kickboxen: Grosser Bahnhof für Doppelweltmeisterin Paulina Jarzmik in Bendern

Glückwünsche an die Doppelweltmeisterin

Am Sonntag kehrte die Liechtensteiner Kickbox-Delegation von der WM aus Budapest zurück. Die Doppelweltmeisterin Paulina Jarzmik vom Cikudo-Club Martial Arts in Schaan und ihr Betreuer Michael Lampert wurden von ihren Teamkollegen, Freunden und der Familie im Sportcenter Lampert in Bendern herzlich empfangen.

Dort erzählte Trainer Michael Lampert die Geschehnisse beim Gewinn der zwei Weltmeistertitel für Paulina Jarzmik an der grössten Weltmeisterschaft in der Geschichte des WAKO Weltverbandes aus Liechtensteiner Sicht auf spannende und eindrucksvolle Art. Die polnische Weltmeisterin, die seit Jahren in Schaan trainiert und hier wohnt, wurde mit vielen Glückwünschen überhäuft