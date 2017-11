Kickbox-WM: Paulina Jarzmik will Weltmeistertitel verteidigen

Liechtenstein an der Kickbox-WM

in Budapest

Derzeit befindet sich Paulina Jarzmik und ihr Trainer Michael Lampert in der ungarischen Hauptstadt, um an der WAKO Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die amtierende Weltmeisterin Jarzmik geht dabei mit dem klaren Ziel Titelverteidigung an den Start.

Die beiden reisten am Samstag über Wien nach Budapest und gingen direkt zur Registration, Medical Check und Abwaage. Die Chikudo-Kämpferin befindet sich in sehr guter Form und schaffte das Gewicht von -60 Kilogramm ohne Probleme.

In einem letzten Abschlusstraining vor den ersten Kämpfen wurde an den letzten Details geschliffen und den Fokus auf die kommenden Aufgaben gelegt. Die Auslosung der Gegner findet heute statt.